خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پرداخت عوارض سال ۱۴۰۵ شهرداری شیراز با تعرفه‌های سال گذشته تا پایان خرداد

کد خبر : 1778339
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز با اشاره به مصوبه جدید شورای اسلامی شهر گفت: ملاک عمل محاسبه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۵، مطابق با تعرفه‌ها و قیمت‌های سال ۱۴۰۴ خواهد بود و شهروندان می‌توانند از این فرصت برای پرداخت با نرخ سال گذشته استفاده کنند.

به گزارش ایلنا، امید گشتاسبی با اشاره به مصوبه جدید شورای اسلامی شهر اظهار داشت: بر اساس مصوبه‌ای که به‌تازگی از سوی شورای شهر تصویب شده، محاسبه عوارض و بهای خدمات تا پایان خردادماه با نرخ‌های سال ۱۴۰۴ انجام می‌شود.

وی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی و پیامدهای جنگ تحمیلی رمضان در سال گذشته، شهرداری شیراز با تصویب شورای اسلامی شهر و برای کاهش فشار اقتصادی بر شهروندان، تعرفه‌های عوارض را تا پایان خردادماه ثابت نگه می‌دارد؛ اقدامی که در حفظ سطح معیشت شهروندان، تشویق به پرداخت به‌موقع عوارض و تأمین منابع مالی پایدار شهرداری اثرگذار است.

گشتاسبی با اشاره به مشوق‌های شهرداری برای پرداخت عوارض گفت: شهرداری شیراز هر سال جشنواره قرعه‌کشی خوش‌حسابی را برگزار می‌کند و چنانچه شهروندان در ابتدای سال نسبت به پرداخت عوارض اقدام کنند، از شانس بیشتری برای بهره‌مندی از جوایز و امتیازات این جشنواره برخوردار خواهند شد.

وی در پایان با تأکید بر تعهد شهرداری شیراز به ارائه خدمات شفاف و باکیفیت، از شهروندان خواست با پرداخت به‌موقع عوارض، شهرداری را در مسیر عمران و آبادانی شهر شیراز همراهی کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
