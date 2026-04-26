پرداخت عوارض سال ۱۴۰۵ شهرداری شیراز با تعرفههای سال گذشته تا پایان خرداد
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز با اشاره به مصوبه جدید شورای اسلامی شهر گفت: ملاک عمل محاسبه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۵، مطابق با تعرفهها و قیمتهای سال ۱۴۰۴ خواهد بود و شهروندان میتوانند از این فرصت برای پرداخت با نرخ سال گذشته استفاده کنند.
به گزارش ایلنا، امید گشتاسبی با اشاره به مصوبه جدید شورای اسلامی شهر اظهار داشت: بر اساس مصوبهای که بهتازگی از سوی شورای شهر تصویب شده، محاسبه عوارض و بهای خدمات تا پایان خردادماه با نرخهای سال ۱۴۰۴ انجام میشود.
وی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی و پیامدهای جنگ تحمیلی رمضان در سال گذشته، شهرداری شیراز با تصویب شورای اسلامی شهر و برای کاهش فشار اقتصادی بر شهروندان، تعرفههای عوارض را تا پایان خردادماه ثابت نگه میدارد؛ اقدامی که در حفظ سطح معیشت شهروندان، تشویق به پرداخت بهموقع عوارض و تأمین منابع مالی پایدار شهرداری اثرگذار است.
گشتاسبی با اشاره به مشوقهای شهرداری برای پرداخت عوارض گفت: شهرداری شیراز هر سال جشنواره قرعهکشی خوشحسابی را برگزار میکند و چنانچه شهروندان در ابتدای سال نسبت به پرداخت عوارض اقدام کنند، از شانس بیشتری برای بهرهمندی از جوایز و امتیازات این جشنواره برخوردار خواهند شد.
وی در پایان با تأکید بر تعهد شهرداری شیراز به ارائه خدمات شفاف و باکیفیت، از شهروندان خواست با پرداخت بهموقع عوارض، شهرداری را در مسیر عمران و آبادانی شهر شیراز همراهی کنند.