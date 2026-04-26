فراخوان ثبتنام برای بهرهمندی از اینترنت پایدار بینالملل ویژه فعالان اقتصادی البرز
معاون توسعه تجارت و امور بازرگانی ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز از آغاز ثبتنام برای بهرهمندی از اینترنت پایدار بینالملل ویژه فعالان اقتصادی استان خبر داد.
وی با اعلام این خبر گفت: با هدف تسهیل فعالیتهای تجاری، توسعه ارتباطات بینالمللی و حمایت از کسبوکارهای تولیدی و صادراتمحور، امکان دسترسی به اینترنت پایدار بینالملل برای فعالان اقتصادی و شرکتهای زیرمجموعه اتاقهای بازرگانی کشور فراهم شده است.
مافی افزود: شرکتها و واحدهای اقتصادی استان البرز میتوانند برای استفاده از این ظرفیت، با مراجعه به سامانه اعلامشده، اطلاعات شرکت خود را ثبت و درخواست بهرهمندی از این خدمت را تکمیل کنند.
معاون توسعه تجارت و امور بازرگانی ادارهکل صمت استان البرز تصریح کرد: توسعه زیرساختهای ارتباطی و دسترسی پایدار به اینترنت بینالملل از الزامات مهم فعالیتهای اقتصادی، بهویژه در حوزه تجارت خارجی، بازاریابی بینالمللی و ارتباط با شرکای تجاری است و این اقدام میتواند نقش مؤثری در تسهیل فعالیت بنگاههای اقتصادی ایفا کند.
وی در پایان از فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان خواست برای ثبت اطلاعات شرکت خود و بهرهمندی از این امکان، به نشانی https://ic-c.ir/rfi مراجعه کنند.