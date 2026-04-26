به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری ظهر امروز در اولین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان در سال جاری گفت: در ایام جنگ 12 روزه، بازار استان به‌خوبی کنترل و هدایت شد و این روند همچنان باید ادامه یابد.

وی افزود: امروز مهم‌ترین مسئله بازار قیمت کالاهای پروتئینی مانند مرغ، گوشت و تخم‌مرغ است که افزایش آن موجب نارضایتی مردم شده و باید برای آن تدابیر جدی اندیشیده شود.

استاندار قزوین تأکید کرد: نباید افزایش قیمت‌ها به‌صورت ناگهانی اتفاق بیفتد و لازم است روندی تدریجی و قابل مدیریت در نظر گرفته شود.

نوذری ضمن تأکید بر نقش تولید در تنظیم بازار اضافه کرد: با توجه به افزایش قیمت مرغ، تداوم جوجه‌ریزی در استان قزوین باید در ماه‌های آینده افزایش یابد تا خلأهای موجود جبران شود.

وی تصریح کرد: تأمین نهاده‌های دامی نیز باید با جدیت دنبال شود و مدیریت استان در این حوزه آمادگی کمک و ورود عملی دارد. رویکرد دولت حمایت از تولیدکننده است، اما این حمایت باید در کنار حفظ تعادل قیمت برای مردم باشد.

استاندار قزوین تصریح کرد: دولت چهاردهم با هدف تقویت اقتصاد کشور، سال گذشته برنامه‌های اصلاحی و جراحی اقتصادی را آغاز کرد اما هم‌زمان کشور ناخواسته درگیر جنگ تحمیلی شد

نوذری با تأکید بر ضرورت امیدآفرینی در جامعه اضافه کرد: در شرایط فعلی باید امید در جامعه تقویت شود، چرا که ایران بزرگ و سرافراز با تکیه بر مردم و پشتوانه تمدنی خود از مشکلات عبور خواهد کرد.

وی ادامه داد: ایران تنها یک کشور نیست، بلکه تمدنی با ریشه چند هزار ساله است که با اتکا به دانش و توان نخبگان، مسئولان و پشتیبانی مردم، مسیر حل مسائل کشور هموار خواهد شد.

