خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جریمه ۳ میلیاردی برای قاچاقچی سوخت در خاتم

جریمه ۳ میلیاردی برای قاچاقچی سوخت در خاتم
کد خبر : 1778140
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی یزد از جریمه سه میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت در شهرستان خاتم خبر داد.

به گزارش ایلنا از یزد، منصور انصاری اظهار کرد: پرونده هزار و ۹۰۰ لیتر سوخت قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۲۷۴ میلیون ریال در شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان خاتم رسیدگی شد. 

وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز اعلام و علاوه بر ضبط سوخت‌های قاچاق، متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون ریال جزای نقدی دو برابر ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یزد، گفت: شعبه همچنین برای خودروی حامل کالای قاچاق یک میلیارد و ۲۷۴ میلیون ریال به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت سه میلیارد و ۸۲۳ میلیون ریال جریمه محکوم کرد که با گذشت زمان قانونی حکم صادره اجرا و پرونده مختومه شد.

به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی یزد، مأموران نیروی انتظامی شهرستان خاتم از یک دستگاه کامیونت محموله کالای قاچاق را کشف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
کرمان خودرو
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید