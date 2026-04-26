جریمه ۳ میلیاردی برای قاچاقچی سوخت در خاتم

به گزارش ایلنا از یزد، منصور انصاری اظهار کرد: پرونده هزار و ۹۰۰ لیتر سوخت قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۲۷۴ میلیون ریال در شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان خاتم رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز اعلام و علاوه بر ضبط سوخت‌های قاچاق، متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون ریال جزای نقدی دو برابر ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یزد، گفت: شعبه همچنین برای خودروی حامل کالای قاچاق یک میلیارد و ۲۷۴ میلیون ریال به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت سه میلیارد و ۸۲۳ میلیون ریال جریمه محکوم کرد که با گذشت زمان قانونی حکم صادره اجرا و پرونده مختومه شد.

به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی یزد، مأموران نیروی انتظامی شهرستان خاتم از یک دستگاه کامیونت محموله کالای قاچاق را کشف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

