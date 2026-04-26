جریمه ۳ میلیاردی برای قاچاقچی سوخت در خاتم
مدیرکل تعزیرات حکومتی یزد از جریمه سه میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت در شهرستان خاتم خبر داد.
به گزارش ایلنا از یزد، منصور انصاری اظهار کرد: پرونده هزار و ۹۰۰ لیتر سوخت قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۲۷۴ میلیون ریال در شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان خاتم رسیدگی شد.
وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز اعلام و علاوه بر ضبط سوختهای قاچاق، متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون ریال جزای نقدی دو برابر ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یزد، گفت: شعبه همچنین برای خودروی حامل کالای قاچاق یک میلیارد و ۲۷۴ میلیون ریال به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت سه میلیارد و ۸۲۳ میلیون ریال جریمه محکوم کرد که با گذشت زمان قانونی حکم صادره اجرا و پرونده مختومه شد.
به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی یزد، مأموران نیروی انتظامی شهرستان خاتم از یک دستگاه کامیونت محموله کالای قاچاق را کشف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.