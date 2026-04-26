همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

احتمال شنیده شدن انفجار کنترل شده مهمات آمریکایی - صهیونی در زنجان

احتمال شنیده شدن انفجار کنترل شده مهمات آمریکایی - صهیونی در زنجان
روابط عمومی سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان با صدور اطلاعیه‌ای از احتمال شنیده شدن صدای انفجار کنترل شده مهمات آمریکایی ـ صهیونی در زنجان خبر داد.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان، در اطلاعیه ای اعلام کرد: به اطلاع شهروندان زنجانی می‌رساند به دلیل خنثی‌سازی و انفجار کنترل شده بمب‌های عمل نکرده باقیمانده از حملات آمریکایی صهیونی در ایام گذشته، احتمال شنیدن صدای انفجار برای ساعاتی در روزهای ۶ و ۷ اردیبهشت وجود دارد.

شهروندان صدای انفجار شنیدید، خونسردی خود را حفظ کنند و لذا جای هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد و در صورت شنیده شدن صدای انفجار ضمن خونسردی، آرامش خود را حفظ کرده و به شایعات توجه نکنید.

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
کرمان خودرو
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

