احتمال شنیده شدن انفجار کنترل شده مهمات آمریکایی - صهیونی در زنجان
کد خبر : 1778077
روابط عمومی سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان با صدور اطلاعیهای از احتمال شنیده شدن صدای انفجار کنترل شده مهمات آمریکایی ـ صهیونی در زنجان خبر داد.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان، در اطلاعیه ای اعلام کرد: به اطلاع شهروندان زنجانی میرساند به دلیل خنثیسازی و انفجار کنترل شده بمبهای عمل نکرده باقیمانده از حملات آمریکایی صهیونی در ایام گذشته، احتمال شنیدن صدای انفجار برای ساعاتی در روزهای ۶ و ۷ اردیبهشت وجود دارد.
شهروندان صدای انفجار شنیدید، خونسردی خود را حفظ کنند و لذا جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد و در صورت شنیده شدن صدای انفجار ضمن خونسردی، آرامش خود را حفظ کرده و به شایعات توجه نکنید.