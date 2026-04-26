آغاز عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی ۶ مگاواتی دودج شیراز

به گزارش ایلنا، این پروژه به عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در منطقه، با هدف تأمین پایدار برق و کاهش وابستگی به منابع فسیلی آغاز شده است.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز در این مراسم گفت: این نیروگاه‌های خورشیدی می‌توانند نقشی مؤثر در تأمین پایدار برق، افزایش تاب‌آوری شبکه و پایداری برق منطقه دودج و داریان ایفا کنند.

احمدرضا خسروی به ظرفیت بالای تابش خورشید در استان فارس اشاره کرد و افزود: با اجرای چنین طرح‌هایی، گام‌های مهمی در مسیر توسعه پایدار، حفاظت از محیط زیست و ایجاد زیرساخت‌های نوین برداشته می‌شود.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز ادامه داد: این پروژه شامل احداث دو نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی دودج است که از ۱۲ نیروگاه ۳ مگاواتی دولتی در محدوده شرکت توزیع برق شیراز محسوب می‌شود. تا کنون ۷ نیروگاه در مناطق مختلف به بهره‌برداری رسیده و امیدواریم این دو نیروگاه نیز تا شهریور ماه به شبکه متصل شوند.

خسروی خاطرنشان کرد: هزینه احداث این دو نیروگاه حدود ۳۰۰ میلیارد تومان بوده و کاملاً از اعتبارات دولتی تأمین شده است. در اجرای این پروژه، تلاش شده است که از توان متخصصان و پیمانکاران داخلی استفاده شود تا زمینه اشتغال برای جوانان منطقه فراهم شود.

وی همچنین از حمایت دستگاه‌های اجرایی و همراهی مسئولان محلی قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که با تکمیل این دو نیروگاه، شاهد بهره‌برداری از مجموعه‌ای باشیم که به شبکه برق کشور کمک خواهد کرد.

