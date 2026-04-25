تغییرات مدیریتی در دادگستری مرکز استان البرز/ پنج جابجایی در سطع معاونان قضایی رئیس محاکم کرج

به گزارش ایلنا از البرز در مراسمی که امروز برگزار شد از زحمات تعدادی از معاونان قضایی رئیس محاکم عمومی و انقلاب کرج تقدیر و مدیران جدید معرفی شدند.

در این مراسم که با حضور آرش استکی رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب کرج، دبیر شورای تحول و تعالی دادگستری و تعدادی از قضات دادگستری کرج برگزار شد از شیرزاد اسدی سرپرست مجتمع حقوقی کرج که پس از پایان دوران خدمت پربار خود به بازنشستگی نائل آمده تقدیر و به جای وی یوسف رضایی که پیشتر سرپرست «مجتمع شهید بنی جمالی» محمدشهر بود معارفه شد.

همچنین آرش ابراهیمی که قبل از این سرپرست مجتمع اجرای احکام مدنی کرج بود به عنوان سرپرست مجتمع شهید بنی جمالی محمدشهر کرج معرفی شد.

از دیگر تغییرات، انتصاب صادق حسنوند به عنوان سرپرست مجتمع اجرای احکام مدنی کرج و روح الله احمدی به عنوان سرپرست مجتمع دادگاه‌های خانواده کرج بود.

برجعلی برهان پناه نیز که پیش از این سرپرستی مجتمع دادگاه‌های خانواده کرج را بر عهده داشت به عنوان معاون نظارت و بازرسی محاکم عمومی و انقلاب کرج منصوب شد.

