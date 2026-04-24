انفجار نشت گاز در شهرستان زابل حادثه آفرید؛ یک نفر کشته و 7 نفر مجروح شدند

به گزارش ایلنا، جعفر بارانی‌پور به تشریح جزئیات این حادثه پرداخته و افزود: صبح امروز 4 اردیبهشت ماه سال جاری گزارشی مبنی بر انفجار نشت گاز در شهر زابل، تقاطع بلوار شهید میرحسینی و بلوار شهید لکزایی، به مرکز ارتباطات اورژانس پیش‌بیمارستانی این شهرستان اعلام شد.

وی ادامه داد: با توجه به حساسیت این حادثه انفجار نشت گاز، بلافاصله 2 دستگاه آمبولانس به محل وقوع حادثه اعزام شده و نخستین تیم امدادی نیز ظرف بازه زمانی 4 دقیقه پس از تماس با سامانه 115 در صحنه وقوع حادثه حاضر شدند و سپس فرآیند تریاژ و امدادرسانی را آغاز کردند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان زابل به وضعیت آسیب‌دیدگان این حادثه اشاره کرده و اظهار داشت: متأسفانه بر اثر این حادثه انفجار نشت گاز، یک نفر به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داده بود.

بارانی‌پور تصریح کرد: 2 مصدوم در همان لحظات اولیه وقوع حادثه توسط افراد حاضر در صحنه با وسیله شخصی به بیمارستان منتقل شدند. 5 مصدوم دیگر حادثه نیز پس از دریافت اقدامات پیش‌بیمارستانی، جهت ادامه فرایندهای درمان به بیمارستان امیرالمؤمنین شهرستان زابل منتقل شدند.

حفاری ناایمن پیمانکار آبفا عامل حادثه انفجار نشت گاز شهر زابل

روابط‌عمومی شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان نیز با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی وقوع حادثه انفجار نشت گاز شهر زابل، باید عنوان کرد که حادثه فوق به دلیل حفاری ناایمن توسط پیمانکار شرکت آب و فاضلاب استان و برخورد بیل مکانیکی با شبکه گاز شهری اتفاق افتاده است.

در این اطلاعیه آمده است: لازمه اجرای این قبیل عملیات‌ها، انجام هماهنگی با شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان برای حضور اکیپ‌های امدادی پیش و حین انجام عملیات است. اما متأسفانه با سهل‌انگاری متولیان این حوزه، هماهنگی لازم انجام نشده و منجر به وقوع این حادثه شده است.

روابط‌عمومی شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان در اطلاعیه خود آورده است: شایان ذکر است پس از اعلام گزارش این حادثه، امدادگران شرکت گاز این استان در کمترین زمان ممکن در محل وقوع حادثه حاضر شده و اقدام به قطع جریان گاز و سایر اقدامات مربوطه برای ایمن‌سازی کردند.

