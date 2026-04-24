انفجار نشت گاز در شهرستان زابل حادثه آفرید؛ یک نفر کشته و 7 نفر مجروح شدند
روابطعمومی شرکت گاز اعلام کرد: حفاری ناایمن پیمانکار آبفا عامل حادثه انفجار نشت گاز شهر زابل
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان زابل به وقوع حادثه انفجار نشت گاز در این شهرستان اشاره کرده و گفت: متأسفانه بر اثر این حادثه یک نفر جان خود را از دست داد و 7 نفر نیز مجروح شدند.
به گزارش ایلنا، جعفر بارانیپور به تشریح جزئیات این حادثه پرداخته و افزود: صبح امروز 4 اردیبهشت ماه سال جاری گزارشی مبنی بر انفجار نشت گاز در شهر زابل، تقاطع بلوار شهید میرحسینی و بلوار شهید لکزایی، به مرکز ارتباطات اورژانس پیشبیمارستانی این شهرستان اعلام شد.
وی ادامه داد: با توجه به حساسیت این حادثه انفجار نشت گاز، بلافاصله 2 دستگاه آمبولانس به محل وقوع حادثه اعزام شده و نخستین تیم امدادی نیز ظرف بازه زمانی 4 دقیقه پس از تماس با سامانه 115 در صحنه وقوع حادثه حاضر شدند و سپس فرآیند تریاژ و امدادرسانی را آغاز کردند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان زابل به وضعیت آسیبدیدگان این حادثه اشاره کرده و اظهار داشت: متأسفانه بر اثر این حادثه انفجار نشت گاز، یک نفر به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داده بود.
بارانیپور تصریح کرد: 2 مصدوم در همان لحظات اولیه وقوع حادثه توسط افراد حاضر در صحنه با وسیله شخصی به بیمارستان منتقل شدند. 5 مصدوم دیگر حادثه نیز پس از دریافت اقدامات پیشبیمارستانی، جهت ادامه فرایندهای درمان به بیمارستان امیرالمؤمنین شهرستان زابل منتقل شدند.
روابطعمومی شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان نیز با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: در پی وقوع حادثه انفجار نشت گاز شهر زابل، باید عنوان کرد که حادثه فوق به دلیل حفاری ناایمن توسط پیمانکار شرکت آب و فاضلاب استان و برخورد بیل مکانیکی با شبکه گاز شهری اتفاق افتاده است.
در این اطلاعیه آمده است: لازمه اجرای این قبیل عملیاتها، انجام هماهنگی با شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان برای حضور اکیپهای امدادی پیش و حین انجام عملیات است. اما متأسفانه با سهلانگاری متولیان این حوزه، هماهنگی لازم انجام نشده و منجر به وقوع این حادثه شده است.
روابطعمومی شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان در اطلاعیه خود آورده است: شایان ذکر است پس از اعلام گزارش این حادثه، امدادگران شرکت گاز این استان در کمترین زمان ممکن در محل وقوع حادثه حاضر شده و اقدام به قطع جریان گاز و سایر اقدامات مربوطه برای ایمنسازی کردند.