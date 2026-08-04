در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:
سازگاری با خشکسالی و توسعه کشتهای گونههای مقاوم در گلستان
در پی تشدید خشکسالی و تغییرات اقلیمی، بخش کشاورزی استان گلستان باید با تمرکز بر کشت گیاهان مقاوم، نوسازی ادوات فرسوده و توسعه صنایع بستهبندی و سردخانههای محصولات دامی و زراعی، در مسیر تازهای را برای افزایش بهرهوری و جلوگیری از هدررفت تولید در پیش بگیرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از گرگان، در مواجهه با چالشهای فزاینده خشکسالی و تغییرات اقلیمی، استان گلستان گامهای جدی در راستای سازگاری با شرایط اقلیمی جدید برداشته و اولویت خود را بر توسعه کشت گیاهان مقاوم و احیای محصولات استراتژیک بنا نهاده است. احیای کشت پنبه، که زمانی «طلای سفید» اقتصاد منطقه نامیده میشد، در صدر این برنامهها قرار دارد تا گامی نو در جهت افزایش بهرهوری و جلوگیری از هدررفت محصولات کشاورزی برداشته شود.
با توجه به کاهش محسوس منابع آبی و تغییرات پیشبینیناپذیر جوی، استراتژی جدید بخش کشاورزی استان، تمرکز بر کشت گونههای مقاوم به شوری و کمآبی در اراضی دیم و شور است. این رویکرد نوین، که با هدف تابآوری بیشتر بخش کشاورزی در دستور کار قرار گرفته، شامل گیاهانی چون اسفند، جو مقاوم، کلزا، پنبه و حتی درختان مثمر شورپسند میشود.
کارشناسان کشاورزی بر این باورند که استان گلستان، با ظرفیتهای طبیعی منحصر به فرد و تنوع اقلیمی خود، پتانسیل آن را دارد که به الگوی ملی مدیریت هوشمند منابع آب و خاک تبدیل شود.
احیای پنبه طلسمشکنی طلای سفید در مزارع گلستان
پس از سالها افول، احیای کشت پنبه در استان گلستان با جدیت دنبال میشود. این محصول که روزگاری نام طلای سفید را برای گلستان به ارمغان آورده بود، به دلیل تغییر الگوی کشت و فرسودگی ماشینآلات، از رونق افتاد. اما با افزایش تقاضای صنایع نساجی و تدوین بستههای حمایتی دولتی، انتظار میرود تا پایان سال آینده شاهد بازگشت چشمگیر این محصول استراتژیک به چرخه اقتصادی استان باشیم.
در راستای کاهش ضایعات محصولات دامی و کشاورزی و افزایش ارزش افزوده، ایجاد و تجهیز سردخانههای مدرن و واحدهای بستهبندی گوشت، مرغ و محصولات باغی در اولویت تخصیص تسهیلات قرار گرفته است. این اقدام، نه تنها به حفظ کیفیت و ماندگاری محصولات کمک میکند، بلکه گامی مهم در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی محسوب میشود.
نوسازی ناوگان کشاورزی؛ پیشران بهرهوری و کاهش ضایعات
فرسودگی شدید ادوات کشاورزی، از جمله کمباینها، تراکتورها و تجهیزات برداشت، سالانه خسارات جبرانناپذیری به بخش کشاورزی گلستان وارد کرده و منجر به هدررفت بخش قابل توجهی از محصولات میشود. در همین راستا، معاونت امور زراعت استان از آغاز طرح نوسازی و مکانیزاسیون گسترده مزارع خبر داده است. این طرح که با مشارکت شرکتهای توانمند داخلی و از طریق تسهیلات کمبهره اجرایی خواهد شد، با هدف ارتقای چشمگیر بهرهوری و به حداقل رساندن ضایعات طراحی شده است.
توسعه گلخانههای کممصرف و هوشمند با رویکرد صرفهجویی حداکثری در مصرف آب، آموزش و توانمندسازی کشاورزان با تمرکز بر دانش نوین مدیریت بهینه منابع آبی، گسترش نظامهای نوین آبیاری: شامل آبیاری تحت فشار برای مزارع دیم و آبی، حمایت از شرکتهای دانشبنیان فعال در حوزه فناوریهای نوین کشاورزی، افزایش پوشش بیمه محصولات برای مقابله با خسارات ناشی از خشکسالی و سیلاب و … دولت و مسئولان استان برای این موارد نجات و توسعه پایدار بخش کشاورزی، برنامههای جدی داشته باشند. این مجموعه اقدامات، نقشه راه استان گلستان برای افزایش تابآوری در برابر تغییرات اقلیمی، دستیابی به بهرهوری پایدار و تضمین رشد و شکوفایی مناطق روستایی است.
ابراهیم هزارجریبی، رییس سازمان جهادکشاورزی استان گلستان در گفت وگو با ایلنا مطرح کرد: در راستای ارتقای بهرهوری و کاهش چشمگیر ضایعات محصولات کشاورزی، استان گلستان رسماً صدور معاینه فنی برای کمباینهای غلات را آغاز کرده است. این اقدام مهم، گامی اساسی در جهت اطمینان از سلامت و کارایی ماشینآلات برداشت در یکی از قطبهای کشاورزی کشور محسوب میشود.
وی گفت: صیانت از هر دانه محصول، وظیفهای همگانی است و معاینه فنی دقیق کمباینها، نقشی کلیدی در کاهش تلفات حین برداشت ایفا میکند. پیشگیری از خرابی دستگاهها و مدیریت بهینه زمان برداشت، در نهایت به افزایش بهرهوری کل بخش کشاورزی و ارتقای درآمد زارعان و کمباینداران منجر خواهد شد.
وی در تشریح جزئیات این طرح افزود: کارشناسان فنی ما با مراجعه میدانی به کمباینداران، موارد نیازمند اصلاح، رفع پوسیدگیها و سایر نواقص فنی را بررسی کرده و پس از رفع آنها، کارت و برچسب معاینه فنی را صادر میکنند.
هزارجریبی به ظرفیت بالای استان در حوزه برداشت مکانیزه اشاره کرد و توضیح داد: «استان گلستان با حدود ۵۵۰ هزار هکتار مزارع قابل برداشت انواع محصولات راهبردی از جمله غلات، دانههای روغنی، حبوبات و گیاهان دارویی، در بازه زمانی کوتاه کمتر از یک ماه، شاهد فعالیت ۳۰۰۰ دستگاه کمباین بومی است. این ناوگان عظیم، علاوه بر برداشت محصولات استان، در فصل برداشت در سایر استانهای کشور نیز به کار گرفته میشود.
رییس سازمان جهادکشاورزی گلستان با اشاره به دستاوردهای اخیر در حوزه سازگاری با خشکسالی، از توسعه کشت گیاهان مقاوم در اراضی شور به عنوان یکی از موفقیتهای مهم یاد کرد. وی در این خصوص اظهار داشت: «امسال شاهد کشت هفت هزار هکتار کاملینا در سطح استان هستیم؛ محصولی که سازگاری فوقالعادهای با مناطق خشک دارد و عملکرد اقتصادی قابل قبولی در مزارع گلستان از خود نشان داده است. برنامهریزی شده است تا ایستگاه تحقیقاتی گنبدکاووس به مرکز اصلی تولید بذر و انتقال دانش فنی این گونهها به مناطق خشک و شور کشور تبدیل شود.
هزارجریبی با بیان اینکه امسال شاهد سالی استثنایی در تولید محصولات راهبردی هستیم، خاطرنشان کرد: پس از دو سال خشکسالی، با بارشهای مطلوب، توانستیم رکورد تولید ۱.۲ میلیون تن گندم را بشکنیم و آمادگی کامل خود را برای تأمین امنیت غذایی کشور اعلام میکنیم.
وی همچنین از بیمه قطعی ۴۶۰ هزار هکتار از مزارع پاییزه استان خبر داد و با اشاره به شرایط خاص کشور، اطمینان داد: «علیرغم چالشهای احتمالی در شبکه انرژی، زیرساختهای سوخت جایگزین برای صنایع تبدیلی پیشبینی و ذخیره شده است تا چرخه تولید و فرآوری محصولات کشاورزی بدون وقفه ادامه یابد.
در خصوص توسعه کشت پنبه، هزارجریبی اعلام کرد: امسال ۲۲ هزار و ۵۰۰ هکتار پنبه در استان کشت میشود و بذور مورد نیاز به میزان کافی تأمین شده است. با توجه به تجربه موفق سال گذشته، امسال کمباینهای بیشتری برای برداشت مکانیزه پنبه وارد استان خواهیم کرد تا هزینههای کارگری کاهش یافته و سرعت برداشت افزایش یابد.
وی در پایان، توسعه صنایع تبدیلی، ساخت سردخانهها و واحدهای بستهبندی گوشت و مرغ را اولویت اصلی استان برشمرد و تاکید کرد: فرآیند صدور مجوزها برای سرمایهگذاران تسهیل شده و تخصیص تسهیلات بانکی به این بخشها در اولویت قرار دارد.