طرح هادی در ۷۰ درصد روستاهای شهرستان اردل اجرایی شد

به گزارش گزارش ایلنا، رسول شهبازی اظهارداشت: هدف اصلی بنیاد مسکن ساخت مسکن برای محرومین خصوصاً در روستاها بوده و با گذر زمان وظایف گسترده ای به این نهاد محول شده است.

وی افزود: در ۷۰ درصد روستاهای شهرستان طرح هادی در یک یا چند مسیر اجرا شده است و ۳۰ درصد باقیمانده مربوط به روستاهای صعب العبور و معابر فرعی بوده است که نیاز به اعتبارات ویژه در این خصوص است.

شهبازی ادامه داد: برای بهسازی معابر روستایی در سطح شهرستان اردل نیاز به ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار است.

سرپرست بنیاد مسکن استان چهارمحال و بختیاری گفت: این نهاد در شهرستان اردل برای تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار طرح هادی تهیه نموده و بازنگری این طرح ها هم بروز انجام شده است.

وی با اشاره به توپوگرافی منطقه و شیب تند زمین های شهرستان افزود: زمین برای الحاق به محدوده طرح هادی روستا و ساخت و ساز در شهرستان با محدودیت روبرو است .

شهبازی گفت: بسیار از اراضی در محدوده روستاها در محدوده میراث فرهنگی و حریم محیط زیست قرار دارند که مشکلاتی برای ساخت و ساز ایجاد نموده که انتظار داریم مسئولین با نگاهی ویژه به این موضوع مساعدت لازم را در خصوص رفع موانع این اراضی داشته باشند.

سرپرست بنیاد مسکن استان چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: ۶۰ درصد خانه های روستایی در اردل مقاوم سازی شده و مردم با مراجعه به این نهاد جهت مقاوم سازی منازل خود می توانند تسهیلات ارزان قیمت دریافت کنند.

وی تصریح کرد: در خصوص ساخت مسکن محرومین و نهضت ملی مسکن اقداماتی انجام شده ولی مشکل اصلی کمبود زمین است و به محض اینکه زمین از طریق اداره راه و شهرسازی تامین گردد این نهاد اقدامات بعدی را به سرعت انجام می دهد.

