درگیری منجر به قتل و دستگیری قاتل در آمل

به گزارش ایلنا، سرهنگ کارآگاه "مجید باقری جامخانه " با اعلام این خبر، بیان داشت: در پی اعلام وقوع یک فقره چاقو کشی در شهر آمل و انتقال مجروح به بیمارستان، بلافاصله ماموران پلیس آگاهی و انتظامی به محل حادثه و بیمارستان اعزام شدند.

وی افزود: با حضور ماموران پلیس در محل حادثه و بیمارستان بررسی ها و تحقیقات اولیه مشخص شد مقتول به علت شدت جراحات ناشی از ضربات چاقو در بیمارستان فوت کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان آمل تصریح کرد: با اقدامات فنی و پلیسی تیم ویژه کارشناسان پلیس آگاهی، مخفیگاه متهم شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.

سرهنگ باقری در پایان خاطرنشان کرد: متهم در تحقیقات پلیسی به جرم خود مبنی بر قتل اعتراف کرد که پس از تشکیل پرونده قضایی با قرار موقت صادره روانه زندان شد.

