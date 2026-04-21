تجهیز ۳۲ هزار و ۳۱۸ حلقه چاه به کنتور هوشمند در فارس

به گزارش ایلنا، علی داودی‌مهر خاطرنشان کرد: طبق آخرین سرشماری، بالغ بر ۶۳ هزار حلقه چاه مُجاز (دارای پروانه بهره‌برداری) در استان فارس وجود دارد.

داودی‌مهر اضافه کرد: طی سال گذشته به همت کارکنان این شرکت و با همراهی بهره‌برداران، تعداد ۲۸۷۳ دستگاه کنتور روی چاه‌های آب مجوزدار نصب شده است.

عضو اصلی هیئت‌مدیره شرکت آب منطقه‌ای فارس همچنین گفت: بهینه‌سازی مصرف آب در بخش کشاورزی با توجه به اینکه ۹۰ درصد آب استحصالی در استان فارس مربوط به این بخش است، بسیار اهمیت دارد.

وی اضافه کرد: یکی از بهترین راهکارها برای مدیریت منابع آب زیرزمینی به‌ویژه در استانی نظیر فارس، تحویل حجمی آب به بهره‌برداران از طریق نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه‌های کشاورزی است.

داودی‌مهر با تأکید بر اینکه نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه‌های کشاورزی دارای مجوز با قوت در استان فارس ادامه خواهد داشت، گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، علی‌رغم وقوع جنگ تحمیلی، تعداد ۲۶ دستگاه کنتور هوشمند در فارس نصب شده است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای فارس خاطرنشان کرد: طی سال ۱۴۰۴ بیشترین تعداد کنتور نصب شده در فارس مربوط به شهرستان اقلید با ۲۵۳ دستگاه بوده است.

