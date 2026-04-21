معاون استاندار لرستان خبر داد؛
پرداخت ۵۰ میلیارد تومان ودیعه مسکن به ۸۴ خانوار آسیبدیده از جنگ در استان
به گزارش ایلنا، مهدی مجیدی روز سه شنبه یکم اردیبهشت ماه در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به پرداخت ودیعه مسکن به شهروندان آسیبدیده از جنگ تا تاریخ ۳۱ فروردینماه اظهار کرد: از مجموع ۱۰۷ نفر ثبتنامکننده، برای ۸۴ نفر مبلغ ۵۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است.
وی افزود: این کمکها در شهرهای مختلف استان توزیع شده، بهطوری که در خرمآباد ۱۴ مورد، بروجرد ۲۶ مورد، دورود ۲۱ مورد، الشتر ۱۷ مورد، پلدختر ۴ مورد و نورآباد نیز ۴ مورد پرداختی داشته است.
معاون استاندار لرستان همچنین به پرداخت خسارتهای جزئی و تعویض شیشه اشاره کرد و گفت: در این بخش برای یک هزار و ۷۲۰ واحد مسکونی، مبلغ ۱۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است.
مجیدی تأکید کرد: فرآیند رسیدگی به پروندهها و پرداخت کمکها با اولویت جبران هرچه سریعتر خسارتهای وارده به هموطنان آسیبدیده از جنگ در استان ادامه دارد.