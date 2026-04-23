ایلنا از گلستان گزارش می دهد؛
ظرفیتهای مغفول مانده پرورش میگو در گلستان؛ فرصتی برای اشتغالزایی و صادرات
میگو، نماد رونق اقتصادی و اشتغال پایدار
استان گلستان با بهرهگیری از ظرفیتهای ساحلی و پتانسیلهای بینظیر در صنعت شیلات، به ویژه پرورش میگو، گامی بلند در راستای تحقق اشتغالزایی پایدار و رونق اقتصادی برداشته است. این صنعت که قابلیت ارزآوری از طریق صادرات به بازارهای جهانی را نیز داراست، نیازمند حمایتهای ویژه مسئولان برای شکوفایی کامل و تبدیل شدن به یکی از موتورهای محرکه اقتصاد استان است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از گرگان، استان گلستان با دارا بودن سواحل مناسب و ظرفیتهای بالقوه در حوزه شیلات، به ویژه پرورش میگو، پتانسیل بالایی برای ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی منطقه دارد. این صنعت نویدبخش نه تنها میتواند به تامین نیاز بازار داخلی کمک کند، بلکه با نگاهی به آینده، ظرفیت صادرات به بازارهای منطقهای و جهانی را نیز فراهم میآورد.
در سالهای اخیر، تلاشهایی برای توسعه مزارع پرورش میگو در استان صورت گرفته است که نتایج امیدوار کنندهای به همراه داشته است. پرورش میگو به عنوان یک کسبوکار سودآور و با قابلیت ایجاد فرصتهای شغلی متنوع، از مرحله تکثیر و تولید بچه میگو گرفته تا فرآوری و بستهبندی محصول نهایی، میتواند نقش بسزایی در توانمندسازی اقتصادی منطقه ایفا کند.
با سرمایهگذاری بیشتر در زیرساختها، آموزش نیروی انسانی ماهر و ارائه تسهیلات حمایتی، میتوان تولید میگو در استان گلستان را به سطوح بسیار بالاتری ارتقا داد. این امر مستلزم توجه ویژه مسئولان استانی و ملی به پتانسیلهای این صنعت است.
یکی از جنبههای کلیدی که باید مورد توجه قرار گیرد، ظرفیت صادراتی میگوی تولیدی استان است. با توجه به تقاضای بالا برای میگو در بازارهای جهانی، به ویژه کشورهای همسایه، توسعه صنعت پرورش میگو در گلستان میتواند به ارزآوری قابل توجهی برای استان و کشور منجر شود. تحقق این امر نیازمند حمایت در زمینه استانداردسازی محصولات، تسهیل فرآیندهای صادراتی و بازاریابی بینالمللی است.
از این رو، از مسئولان استانی و سازمانهای مرتبط، از جمله سازمان شیلات ایران، سازمان جهاد کشاورزی و مدیران اقتصادی استان، انتظار میرود با نگاهی حمایتی و تدوین برنامههای عملیاتی، موانع پیش روی توسعه صنعت پرورش میگو را برطرف کنند. سرمایهگذاری در این بخش، احداث و توسعه زیرساختهای لازم، ارائه آموزشهای تخصصی به بهرهبرداران و تسهیل دسترسی به بازارهای هدف، گامهای اساسی در جهت تحقق اهداف اشتغالزایی و رونق اقتصادی استان گلستان از طریق این صنعت پرظرفیت خواهد بود.
مدیرکل شیلات استان گلستان در گفت وگو با ایلنا از آغاز عملیات آبگیری مزارع مجتمع پرورش میگوی گمیشان از آب دریای خزر طی روزهای آینده خبر داد و این اقدام را گامی مهم در جهت افزایش تولید، اشتغالزایی و ارزآوری برای استان و کشور دانست.
اسماعیل جباری با اشاره به پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۰ درصدی عملیات لایروبی کانال آبرسان مجتمع پرورش میگوی گمیشان به طول ۱۰ هزار متر، اعلام کرد: با تکمیل این عملیات در بخش خشکی و دریایی، کانال مذکور آماده انتقال آب با کیفیت از دریای خزر به مجتمع ۴۰۰۰ هکتاری پرورش میگو خواهد شد.
وی تاکید کرد که این پروژه حیاتی شیلاتی با مشارکت و همکاری بخش خصوصی و بهرهبرداران به زودی به اتمام رسیده و امکان تامین آب پایدار برای فصل پرورش امسال را فراهم میآورد.
جباری پیشبینی کرد که در سال جاری بیش از ۵۰۰۰ تن میگو در مجتمع پرورش میگوی گمیشان تولید شود، در حالی که این رقم در سال گذشته ۴۳۰۰ تن بوده و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه شده است. صنعت شیلات استان گلستان به عنوان یکی از ارکان توسعه اقتصادی منطقه، در سالهای اخیر شاهد پیشرفتهای قابل توجهی بوده است.
وی با اشاره به موفقیت سایت گمیشان به عنوان یکی از سایتهای نمونه کشوری به دلیل رعایت دقیق پروتکلهای بهداشتی دامپزشکی وعدم وجود بیماری، افزود: برای اولین بار در این مزارع، سیستم اتوماتیک کنترل بیماری نصب شده که به مدیریت بهتر مزارع کمک شایانی میکند. همچنین، تجهیز برخی مزارع به امکانات جدید و همکاری مستمر پرورشدهندگان، سلامت مزارع را تضمین کرده است. میانگین وزن میگوهای تولیدی نیز بین ۱۲ تا ۱۸ گرم است.
مدیرکل شیلات استان گلستان، ایجاد حدود دو تا سه هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم را از دستاوردهای این صنعت برشمرد و یادآور شد که ۹ مرکز فرآوری فعال در استان نیز روزانه صدها نفر را به کار گرفتهاند.
جباری در خصوص بازارهای هدف صادرات میگوی گلستان، به کشورهای روسیه، امارات، کشورهای حوزه خلیج فارس، چین و مصر اشاره کرد و گفت: حدود ۹۰ درصد از تولید میگوی استان به خارج از کشور صادر میشود که سالانه ارزآوری بالغ بر ۲۰ میلیون دلار برای کشور به همراه دارد.