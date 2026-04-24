در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد:
توسعه نیروگاههای خورشیدی؛ راهکار گلستان برای عبور از بحران کمبود برق و رونق تولید
استان گلستان، با وجود پتانسیل بالای انرژی خورشیدی در مناطق شمالی خود، سالهاست که با معضل جدی کمبود برق دست و پنجه نرم میکند. کارشناسان انرژی و فعالان اقتصادی، توسعه نیروگاههای خورشیدی را راهکاری پایدار و ضروری برای تأمین برق مطمئن، رونق تولید و استفاده بهینه از ظرفیتهای طبیعی استان میدانند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از گرگان، کمبود برق که طی سالهای اخیر به معضلی جدی برای استان گلستان تبدیل شده، به ویژه در فصول پرمصرف بهار و تابستان، موجب قطعی برق در شهرکهای صنعتی و اختلال در روند تولید شده است. این مشکل حتی در فصول پاییز و زمستان نیز همچنان پابرجا بوده و گلایههای بسیاری از تولیدکنندگان را به همراه داشته است.
تولیدکنندگانی که با قطعیهای مکرر برق مواجه هستند، از تأثیرات منفی آن بر روند تولید، افزایش هزینهها و حتی بیکاری کارگران خود ابراز نگرانی میکنند. در چنین شرایطی، بهرهگیری از پتانسیلهای انرژیهای پاک، به ویژه احداث و توسعه نیروگاههای خورشیدی، به عنوان راهکاری حیاتی برای تأمین پایدار برق و رفع موانع تولید در استان مطرح میشود.
ظرفیت مغفول مانده شمال استان؛ فرصتی برای انرژی پاک
کارشناسان و فعالان حوزه انرژی بر این باورند که استان گلستان، به ویژه مناطق شمالی آن، از تابش آفتاب قابل توجهی در طول سال برخوردار است که این پتانسیل عظیم میتواند به طور مؤثری در تولید انرژی پاک و تجدیدپذیر مورد استفاده قرار گیرد. توسعه نیروگاههای خورشیدی در این مناطق، نه تنها به رفع مشکل کمبود برق کمک شایانی خواهد کرد، بلکه گامی مهم در جهت کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی و حفاظت از محیط زیست نیز محسوب میشود.
نقش حیاتی دولت در هموارسازی مسیر سرمایهگذاری
برای تحقق این مهم، حمایت و تسهیلگری دولت در صدور مجوزها، ارائه تسهیلات بانکی کمبهره و همچنین تعیین تعرفههای حمایتی برای خرید برق تولیدی از نیروگاههای خورشیدی، امری ضروری است. تولیدکنندگان و سرمایهگذاران این حوزه، خواستار ایجاد مسیری هموار برای سرمایهگذاری در احداث نیروگاههای خورشیدی در مقیاسهای مختلف، از خانگی تا صنعتی، هستند تا بتوانند با اطمینان خاطر به تولید و توسعه کسبوکار خود ادامه دهند.
مزایای توسعه انرژی خورشیدی در گلستان
تأمین پایدار برق کاهش وابستگی به شبکههای برق سراسری و رفع مشکل قطعی برق، به ویژه در مناطق صنعتی، رونق تولید و اشتغالزایی فراهم کردن شرایط مناسب برای فعالیت مستمر واحدهای تولیدی و جلوگیری از بیکاری کارگران از مزایای توسعه انرژی خورشیدی در گلستان است.
استان گلستان با بهرهگیری از ظرفیتهای طبیعی خود و با حمایت مسئولان، میتواند در مسیر توسعه انرژیهای خورشیدی گام برداشته و از این طریق، علاوه بر رفع چالشهای فعلی، آیندهای روشنتر و پایدارتر را برای اقتصاد و محیط زیست خود رقم بزند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان درگفت وگو با ایلنا، از گامهای بلند این استان در راستای تحقق اهداف توسعه انرژی پاک و پایدار خبر داد.
سید احمد موسوی با اعلام بهرهبرداری از ۴۳ نیروگاه خورشیدی اداری و تأمین پنلهای خورشیدی قابل حمل برای عشایر استان، بر عزم جدی منطقه در توسعه زیرساختهای انرژی پاک تأکید کرد.
وی گفت: دو نیروگاه ۳.۲ مگاواتی با سرمایهگذاری ۳۲۰ میلیارد تومان در استان گلستان افتتاح شد. همزمان، ۴۱ نیروگاه خورشیدی اداری با ظرفیت ۷۳۶ کیلووات و اعتبار ۳۶.۸ میلیارد تومان نیز راهاندازی گردید. علاوه بر این، ۲۵۰ پنل خورشیدی قابل حمل ویژه عشایر استان با ۹ میلیارد تومان اعتبار، به زودی تحویل متقاضیان خواهد شد.
وی افزود: این پیشرفتها با کلنگزنی ساخت نیروگاههای ۳۲ مگاواتی در شهرک صنعتی گمیشان، نیروگاه ۶۴ مگاواتی در شهرستان گمیشان (متعلق به شرکت دولتی زیرمجموعه وزارت نیرو) و نیروگاه ۶۰ مگاواتی در شهرستان گنبدکاووس، شتاب بیشتری خواهد گرفت. پیش از این نیز، ۱۳ نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۴۱.۶ مگاوات و اعتبار ۲.۰۸۰ میلیارد تومان در استان به بهرهبرداری رسیده بود.
وی تصریح کرد: همچنین، سال گذشته با نصب یک نیروگاه ۱.۴ مگاواتی و ۷۱۲ نیروگاه کوچک خانگی، مجموع ظرفیت نصب شده به ۳.۵۶ مگاوات رسید که کل ظرفیت بهرهبرداری شده استان را به ۴۷.۴ مگاوات ارتقا داد. در جهت حمایت از تولیدکنندگان انرژی پاک خانگی، سال گذشته ماهانه ۲۱ میلیارد ریال به ۷۱۲ نیروگاه خانگی پرداخت شده است که این سیاست حمایتی با هدف تشویق هرچه بیشتر مردم به تولید انرژی پاک، ادامه خواهد یافت.
وی افزود: استان گلستان اهداف بلندمدت خود را نیز ترسیم کرده است؛ پیشبینی میشود تا پایان سال جاری، ۱۶ نیروگاه ۳.۲ مگاواتی با ظرفیت ۵۱.۲ مگاوات به مدار تولید وارد شود و ۹۶ مگاوات ظرفیت اعلامی دیگر نیز به مجموع ظرفیت استان افزوده گردد. در بخش نیروگاههای اداری نیز، برنامه امسال، احداث ۹۵۰ کیلووات ظرفیت جدید است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان با اشاره به بهرهبرداری از بیش از ۴۰ طرح نیروگاهی کوچک و بزرگ با سرمایهگذاری ۸.۱۶۶ میلیارد تومان، اظهار داشت که بخش عمده این سرمایهگذاری در دوران دفاع مقدس صورت گرفته است.
وی یاداور شد: استان گلستان با بهرهگیری از ظرفیت اراضی منابع طبیعی، ۱۶۰ هکتار زمین را در اختیار سازمان ساتبا قرار داده تا مقدمات احداث ۹۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی فراهم شود. تاکنون ۴۷ مگاوات از این ظرفیت عملیاتی شده و مابقی تا اوج مصرف تابستان سال جاری وارد مدار تولید خواهد شد.
وی گفت: در دو سال اخیر، بیش از ۴۷.۵ مگاوات ظرفیت نیروگاه خورشیدی در بخشهای مختلف به بهرهبرداری رسیده که جایگاه مطلوبی را برای استان گلستان در میان استانهای پیشرو در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر به ارمغان آورده است.