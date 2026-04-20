بودجه سال 1405 هنوز به استان مرکزی نرسیده است / تورم 57.8 درصدی استان در سال 1404

به گزارش خبرنگار ایلنا، مسعود شفیعی چافی در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان مرکزی، به تشریح عملکرد بودجه سال 1404 استان مرکزی و جزئیات تخصیص اعتبارات عمرانی و همچنین نحوه جبران خسارت‌های ناشی از شرایط جنگی اخیر در این استان پرداخت و در این رابطه افزود: بودجه عمومی در بخش تملک دارایی سرمایه‌ای که در سال 1404 به استان مرکزی ابلاغ شد، حدود 46 هزار میلیارد ریال بوده است.

وی ادامه داد: این میزان بودجه عمومی در بخش تملک دارایی سرمایه‌ای، از محل منابع مختلفی از جمله بودجه سرمایه استانی، 2 درصد نفت سهم مناطق محروم، اعتبارات 27 درصد ارزش افزوده، اعتبارات انتقالی از ملی به استانی، پاسخ به حوادث و بحران‌ها، اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و حقوق دولتی معادن تأمین می‌شد. از این میزان بودجه 29 هزار میلیارد ریال معادل حدود 63 درصد تخصیص پیدا کرده است.

تأمین بودجه 1404 از منابع تخصیص یافته

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی اظهار داشت: از 29 هزار میلیارد ریال بودجه تخصیص پیدا کرده، 20 هزار میلیارد ریال از این مبلغ از محل اوراق مرابحه تأمین شد که بزرگترین منبع اعتباری بودجه 1404 بود. از 9000 میلیارد ریال سرمایه استانی، 6500 میلیارد ریال معادل 74 درصد ریال تخصیص یافت. اعتبارات 27 درصد ارزش افزوده نیز 940 میلیارد ریال بود که 370 میلیارد ریال آن معادل 40 تخصیص پیدا کرد.

شفیعی چافی تصریح کرد: در بخش توازن استانی نیز از 8885 میلیارد ریال، 7650 میلیارد ریال معادل بیش از 86 درصد تخصیص داده شد. علاوه بر این، حدود 29 پروژه ملی با ردیف مستقل در استان وجود دارد که برخی از آنها مانند پروژه تالار مرکزی اراک و پروژه انتقال آب از سد کوچری به ساوه، نزدیک به 100 درصد اعتبارات خود را دریافت کردند. پروژه کتابخانه مرکزی اراک تکمیل شده و مراحل تجهیز آن در دست اقدام است.

وی به منابع بودجه‌ای به غیر از بودجه عمومی اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: در سال 1404 منابع حاصل از عوارض ارزش افزوده که مستقیماً به حساب دهیاری‌ها و شهرداری‌ها واریز شد، بالغ بر 104 هزار میلیارد ریال بوده است. این بودجه نسبت به سال 1403 که 77 هزار میلیارد ریال بوده، رشد 35 درصدی داشته است. این میزان منابع مالی و بودجه صرف فعالیت‌های عمرانی و توسعه در شهرها و روستاهای استان شده است.

تحقق 82 درصدی درآمدهای استان مرکزی در سال 1404

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی به موضوع درآمدهای استان، میزان تحقق آن در سال 1404 و همچنین پیش‌بینی درآمد در سال 1405 اشاره داشته و در این رابطه تأکید کرد: در سال 1404، درآمدهای این استان حدود 470 هزار میلیارد ریال بود که بخش عمده‌ای از این درآمدها مالیاتی و گمرکی بوده و 82 درصد آن محقق شد. در بودجه سال 1405 نیز تعهد درآمدی استان 750 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است.

شفیعی چافی به افزایش بودجه هزینه‌ای استان مرکزی و محل هزینه‌کرد این بودجه در سال جاری اشاره کرده و در این خصوص ابراز داشت: اعتبارات هزینه‌ای این استان از حدود 13 هزار میلیارد ریال در سال 1404 به حدود 16 هزار و 700 میلیارد ریال در سال 1405 رسیده که از افزایش قابل توجهی برخوردار است. بخش عمده این میزان بودجه هزینه‌ای در استان صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دستگاه‌های اجرایی خواهد شد.

وی همچنین به موضوع نرخ تروم استان در سال 1404 و بخش‌بندی این میزان تورم در حوزه‌های مختلف کالایی اشاره داشته و در این رابطه اضافه کرد: نرخ تورم استان مرکزی در سال 1404 حدود 57.8 درصد بوده است. از این میزان تورم اتفاق افتاده در این استان، تورم بخش خوراکی‌ها با حدود 72.9 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. همچنین تورم بخش غیرخوراکی استان در سال 1404 میزان 48 درصد بوده است.

بررسی خسارت‌های جنگ رمضان در استان مرکزی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی گفت: از همان روزهای آغازین جنگ، گزارش‌های پایش با همکاری اداره‌کل مدیریت بحران استان تهیه شد. خسارت‌های بخش نظامی از طریق ستاد کل نیروهای مسلح جبران می‌شود. خسارت بخش خصوصی شامل کارخانه‌ها و بنگاه‌ها از طریق کمک‌های بلاعوض، تسهیلات و پرداخت بیمه بیکاری از سوی صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری در حال جبران است.

شفیعی چافی افزود: برای واحدهای مسکونی آسیب دیده در جنگ رمضان، بنیاد مسکن مأموریت یافته است تا هزینه اجاره یا رهن واحد مسکونی را تأمین کند. همچنین تسهیلاتی برای بازسازی منازل از طریق دولت و بانک مسکن پرداخت خواهد شد. به عنوان نمونه در شهرستان خمین، بیش از 1150 واحد مسکونی درخواست خسارت داده‌اند. در این راستا میزان دقیق خسارت‌ها پس از تأیید کارشناسان رسمی دادگستری اعلام خواهد شد.

وی به بیکاری نیروهای کار و تولید به دلیل وضعیت به وجود آمده کشور ناشی از شرایط جنگی اشاره کرده و ادامه داد: بیمه بیکاری برای افراد شاغل در واحدهای تولیدی و صنعتی آسیب دیده برقرار شده است. نگرانی اصلی مربوط به طولانی شدن دوره بیکاری است که ممکن است بیش از 3 تا 6 ماه به درازا بکشد. در این راستا گزارش‌های فصلی بازار کار به صورت دقیق وضعیت اشتغال و بیکاری را در سطح استان مرکزی نشان خواهد داد.

انتهای پیام/