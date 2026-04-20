صادرات آبزیان خوزستان به بیش از ۸ کشور

وی افزود: در سال گذشته ۵۵ هزار تن ماهی و میگو تولید شده در استان خوزستان به مقصد کشورهای ترکیه، بحرین، عراق، امارات متحده عربی، عمان، قطر، کویت و لبنان و از طریق بنادر سایر استان ها نیز به کشورهای شرق آسیا تحت نظارت های بهداشتی دامپزشکی صادر شده است.

عسکری‌فرد ادامه داد: از مهمترین عوامل پایدار ماندن صادرات یک فرآورده خام دامی از قبیل آبزیان، ارتقای شاخص‌های کیفی و بهداشتی آن است که با تلاش کارشناسان دامپزشکی استان در این زمینه، این مهم محقق شده است.

مدیرکل دامپزشکی خوزستان نظارت بهداشتی بر محموله‌های صادراتی مرتبط با حوزه دامپزشکی را از وظایف حاکمیتی دامپزشکی دانست و تاکید کرد: تمامی این اقدامات با انجام آزمایش‌های میکروبی، شیمیایی و ارگانولپتیکی محموله های مذکور توسط کارشناسان دامپزشکی استان انجام می‌شود.