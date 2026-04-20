صادرات آبزیان خوزستان به بیش از ۸ کشور

صادرات آبزیان خوزستان به بیش از ۸ کشور
مدیرکل دامپزشکی خوزستان گفت: ۵۵ هزار تن انواع آبزیان تولید شده در این استان در سال ۱۴۰۴ تحت نظارت بهداشتی قرنطینه‌ای قرار گرفت و به بیش از هشت کشور مقصد صادر شد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، ناصر عسکری‌فرد امروز دوشنبه بیان کرد: انجام نظارت‌های تخصصی بهداشتی بر روند تولید و صادرات آبزیان بر عهده سازمان دامپزشکی کشور است و پس از انجام نمونه‌برداری و آزمایش‌های لازم، مجوزهای قانونی صادر می‌شود.

وی افزود: در سال گذشته ۵۵ هزار تن ماهی و میگو تولید شده در استان خوزستان به مقصد کشورهای ترکیه، بحرین، عراق، امارات متحده عربی، عمان، قطر، کویت و لبنان و از طریق بنادر سایر استان ها نیز به کشورهای شرق آسیا تحت نظارت های بهداشتی دامپزشکی صادر شده است.

عسکری‌فرد ادامه داد: از مهمترین عوامل پایدار ماندن صادرات یک فرآورده خام دامی از قبیل آبزیان، ارتقای شاخص‌های کیفی و بهداشتی آن است که با تلاش کارشناسان دامپزشکی استان در این زمینه، این مهم محقق شده است.

مدیرکل دامپزشکی خوزستان نظارت بهداشتی بر محموله‌های صادراتی مرتبط با حوزه دامپزشکی را از وظایف حاکمیتی دامپزشکی دانست و تاکید کرد: تمامی این اقدامات با انجام آزمایش‌های میکروبی، شیمیایی و ارگانولپتیکی محموله های مذکور توسط کارشناسان دامپزشکی استان انجام می‌شود.

