به گزارش ایلنا از البرز، محمد انصاری در بازدید از یکی از بزرگ‌ترین واحدهای تولید ماکارونی و پاستا در کشور، ضمن اشاره به نقش بی‌بدیل استان در تأمین نیاز داخلی مواد غذایی، اظهار کرد: استان البرز با برخورداری از واحدهای بزرگ و برندهای معتبر، بیش از ۸۰ درصد تولید ماکارونی کشور را به‌تنهایی بر عهده دارد و این افتخاری برای صنعت استان و کشور است.

مدیرکل صمت البرز افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و پایش مستمر وضعیت تأمین مواد اولیه، هیچ‌گونه نگرانی در حوزه تولید و عرضه این محصول وجود ندارد و تولیدکنندگان البرز به‌صورت شبانه‌روزی درحال فعالیت هستند.

وی با اشاره به بازدید از خطوط مدرن این واحد تولیدی اظهار داشت: برنامه صمت البرز حمایت جدی از توسعه خطوط تولید، نوسازی ماشین‌آلات و افزایش ظرفیت صنعتی استان است. واحدهای تولیدی ماکارونی استان امروز، برابر با استانداردهای جهانی فعالیت می کنند و توان رقابت در بازارهای خارجی را دارند.

انصاری با تأکید بر تمرکز برندهای مطرح کشور در استان افزود: تمام برندهای معتبر ماکارونی کشور در استان البرز فعال هستند و همین موضوع باعث شده این استان به قطب اصلی تأمین این کالای مهم در سبد مصرف خانوار تبدیل شود.

مدیرکل صمت البرز تصریح کرد: تولید پایدار، تأمین مطمئن و ارتقای کیفیت سه محور اصلی برنامه‌های صمت البرز در حوزه صنایع غذایی است. حمایت ما از تولیدکنندگان ادامه دارد و تلاش می‌کنیم سهم استان در بازارهای صادراتی نیز افزایش پیدا کند.

