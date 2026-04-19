اجرای ۱۱ هزار متر کانال انتقال آب در قزوین

به گزارش ایلنا از قزوین، مسعود نصیری در این باره گفت: در راستای ارتقای بهره‌وری و مدیریت بهینه منابع آبی، این موفق به اجرای ۱۱ هزار متر کانال انتقال آب در سطح استان طی سال ۱۴۰۴ گردید. این طرح‌ها که با هدف جایگزینی روش‌های سنتی و ناکارآمد انتقال آب صورت پذیرفته، بالغ بر ۱۷۱ میلیارد ریال اعتبار را به خود اختصاص داده است.

وی اضافه کرد: با اجرای این میزان کانال، گامی مؤثر در جهت صرفه‌جویی در مصرف منابع آبی برداشته شده و پیش‌بینی می‌شود تا ۲۲۰ هزار متر مکعب در مصرف آب صرفه‌جویی حاصل شود. این اقدامات در ادامه سیاست‌های کلان استان در توسعه زیرساخت‌های کشاورزی و ارتقای راندمان آبیاری صورت می‌گیرد.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: در سال‌های گذشته نیز بیش از ۲۳۳۲ کیلومتر کانال انتقال آب در سطح استان احداث شده است که نشان‌دهنده تعهد بلندمدت این سازمان به توسعه پایدار بخش کشاورزی است.

نصیری ادامه داد: فرآیند احداث این کانال‌ها با دقت و نظارت کارشناسان آب و خاک در مراحل نقشه‌برداری، طراحی، محاسبه شیب و عملیات اجرایی، طبق استانداردهای فنی روز صورت می‌پذیرد.

