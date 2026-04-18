به گزارش خبرنگار ایلنا، بهرام ذنوبی تبار امروز ۲۹ فروردین در جلسه ستاد بزرگداشت هفته کار و کارگر با اشاره به مشکلات عدیده کارگران در صنایع استان فارس، به ویژه نکات مهمی درباره تعدیل نیرو و شرایط سخت اقتصادی پرداخت و خاطرنشان کرد: در جنگ ۱۲ روزه کارگران تا روزهای پایانی فعالیت واحدهای تولیدی به‌طور کامل مشغول کار بودند، اما متأسفانه پس از آن، تعدادی از آنان بدون ارائه هیچ دلیل منطقی و صرفاً با استناد به جنگ ۱۲ روزه از کار بیکار شده‌اند. این در حالی است که کارگران و واحدهای تولیدی در طول حدود ۳۵۰ روز سال با تلاش مداوم چرخه تولید، فروش و تأمین سود شرکت‌ها را پابرجا نگه داشته‌اند.

رئیس شورای اسلامی کار فارس، در توضیح وضعیت اخیر کارگران استان در جنگ سوم تحمیلی تصریح کرد: در واحدهایی که طی روزهای اخیر با مشکل و تعدیل نیرو مواجه شده‌اند، کارگران تا آخرین روزهای کاری خود بدون وقفه مشغول فعالیت بودند و تولید جریان داشت؛ با وجود این شرایط، از همان روزهای ابتدایی برخی مدیران صحبت از تعدیل نیرو، ناتوانی در پرداخت حقوق و حتی قطع بیمه کارگران را مطرح کردند.

ذنوبی گفت: ما از همان زمان موضوع را از طریق استانداری، دستگاه‌های امنیتی، اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین مجموعه بسیج کارگری پیگیری کرده‌ایم.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که کارگران تا آخرین لحظه سرِ کار بوده‌اند و ادعای اینکه چند روز جنگ یا برخی آسیب‌های محدود دلیل توقف تولید یا عدم پرداخت حقوق بوده، با واقعیت میدانی همخوانی ندارد.

ذنوبی ادامه داد: حتی در زمان وقوع حملات، بخش عمده‌ای از کارگران همچنان مشغول کار بودند. بنابراین، استفاده از این شرایط به‌عنوان بهانه‌ای برای تصمیمات شتاب‌زده، از جمله تعدیل نیرو یا خودداری از پرداخت حقوق و بیمه، قابل قبول نیست.

ذنوبی گفت: نمی‌توان تولید و اشتغال را فقط به دلیل یک جنگ کوتاه‌مدت متوقف دانست؛ بسیاری از کارگران همچنان در محل کار خود فعال بودند و تنها بخشی از افراد به دلایل مختلف دورکاری داشتند.

رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان فارس با ابراز نگرانی از روند اخراج‌ها افزود: بعضی‌ها به دلایل شیطنت‌آمیز، می‌خواهند از پرداخت مزایای قانونی مانند سنوات، بازنشستگی و سختی کار خودداری کنند و به راحتی کارگرانی را از کار بی‌کار می‌کنند.

ذنوبی ادامه داد: باید توجه داشت کسانی که در ایام سخت کنار کشور و مردم بوده‌اند، همان کارگران هستند. سرمایه‌داران و مدیران در خانه‌هایشان می‌مانند، اما این کارگران هستند که در خیابان‌ها حضور دارند و از حقوق خود دفاع می‌کنند.

وی همچنین به مشکلات جلسات کمیسیون‌های کارگری در شهرستان‌ها اشاره کرد و گفت: متأسفانه در بسیاری از شهرستان‌ها کمیسیون‌های کارگری بدون حضور نماینده کارگران برگزار می‌شود که این صحیح نیست؛ نمایندگان کارگری باید در تصمیم‌گیری‌ها حضور فعال و واقعی داشته باشند.

رئیس شورای اسلامی کار فارس درباره مشکلات برق و زیرساخت‌های صنایع نیز خاطرنشان کرد: مشکلات قطع برق به خصوص پس از تعطیلات، تولید کارخانه‌ها را مختل کرده و ما پیگیری کرده‌ایم که این مشکلات حل شود. اجازه داده نشود کارگران با این بهانه‌ها از کار بیکار شوند.

وی تأکید کرد: یکی از مشکلات اصلی مشکلات مدیریتی و هیئت مدیره است که باید به صورت کارشناسی حل شود؛ جایگزینی مدیران بدون اصلاح ساختار نمی‌تواند مشکل را رفع کند. امیدواریم مسئولان به صورت جدی به پیگیری و رفع مشکلات کارگران و صنایع بپردازند.

