انجام بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار مورد مراقبت از بیماران دیابتی طی سال گذشته

به گزارش ایلنا، اورنگ ایلامی با اشاره به اهمیت پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر به‌ویژه دیابت گفت: در سال گذشته، ۹۱۸ هزار و ۵۱۴ مورد خدمت مراقبتی توسط کارکنان غیرپزشک به ۲۷۶ هزار و ۴۰۵ بیمار دیابتی ارائه شده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: همچنین در همین مدت، ۴۲۰ هزار و ۸۰۵ مورد مراقبت تخصصی توسط پزشکان برای ۲۰۱ هزار و ۷۳۰ نفر از بیماران دیابتی انجام شده است.

ایلامی ادامه داد: این خدمات شامل ویزیت، معاینه، تجویز دارو، پایش مستمر قند خون، آموزش شیوه‌های صحیح خودمراقبتی، شناسایی و کنترل عوامل خطر، بررسی و پیشگیری از بروز عوارض و در صورت نیاز، ارجاع به سطوح تخصصی‌تر درمانی بوده است.

این مقام مسئول با تاکید بر جایگاه راهبردی حوزه بهداشت در مدیریت بیماری‌های مزمن بیان کرد: تقویت خدمات سطح اول و تداوم مراقبت‌های فعال، از مهم‌ترین رویکردهای نظام سلامت در کاهش بار بیماری دیابت و جلوگیری از بروز عوارض پرهزینه‌ای همچون نارسایی کلیه، بیماری‌های قلبی-عروقی، مشکلات چشمی و قطع اندام ها است.

وی خاطرنشان کرد: گسترش پوشش خدمات بهداشتی، افزایش دسترسی عادلانه به مراقبت‌ها و ارتقای سواد سلامت در جامعه، نقش تعیین‌کننده‌ای در کنترل دیابت، کاهش هزینه‌های نظام سلامت و بهبود کیفیت زندگی بیماران ایفا می‌کند.

