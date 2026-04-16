مدیر شعب بانک کشاورزی خبر داد:

تزریق ۸۵ هزار میلیارد ریال به بخش کشاورزی آذربایجان شرقی طی سال گذشته

مدیر شعب بانک کشاورزی آذربایجان شرقی از تزریق ۸۵ هزار میلیارد ریال به بخش کشاورزی استان در سال گذشته خبر داد و گفت: حجم تسهیلات پرداختی در این مدت نسبت به سال گذشته همین موقع، ۳۷ درصد افزایش نشان می دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی، جواد محمودی در گفت‌وگو با خبرنگاران با اعلام این مطلب گفت: بیشترین تسهیلات پرداختی دربخش خدمات و تسهیلات خرد کشاورزی، بالغ بر ۲۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال به تعداد ۹ هزار و ۲۵۲  نفر و سپس در بخش مکانیزاسیون و ماشین آلات کشاورزی  بالغ بر ۱۹ هزار میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال برای ۳ هزار و ۶۱۸ نفر ، پرداخت شده است.

وی افزود: با توجه به اهمیت کشت‌های اساسی وبنیادی ، قریب به ۱۴ هزار میلیارد ریال در بخش زراعت عمدتاً به طرح‌هایی با هدف افزایش عملکرد در واحد سطح و استفاده از ارقام بذر مقاوم و پرمحصول اختصاص یافته است. همچنین در زیربخش دام و طیور، ۱۰ هزار میلیارد ریال تزریق شد تا در واحدهای تولید پروتئین و فرآورده‌های دامی مرتبط شتاب بگیرند. 

وی در ادامه به  واحدهای گلخانه که از برنامه های مهم دولت در بخش کشاورزی است اشاره کرد و گفت: بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد ریال به تعداد ۲۲۹ واحد گلخانه ای در استان تسهیلات سرمایه ای و سرمایه در گردش پرداخت گردیده است.

محمودی سپس به سرمایه گذاری بانک کشاورزی در زیر بخش‌های مختلف باغداری پرداخت و گفت: در بخش باغداری بالغ ۴۴۰۰ میلیارد ریال به تعداد ۳ هزار و ۱۵۶  فقره تسهیلات پرداخت شده است.

مدیر شعب بانک کشاورزی آذربایجان شرقی از تخصیص ۱۷ درصد از کل پرداختی  استان به تسهیلات  قرض الحسنه خبر داد و گفت :شعب بانک کشاورزی استان در سال گذشته  بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد ریال  ریال انواع تسهیلات قرض الحسنه با نرخ سود ۴ درصد پرداخت نموده‌اند که از این مبلغ  ۲۷۰۰ میلیاردریال تسهیلات  ازدواج به تعداد ۸۱۴ زوج و مبلغ  ۶۱۰ میلیارد ریال به تعداد ۶۱۵  نفر در سرفصل فرزندآوری مصرف شده است. همچنین در بخش مسکن روستایی ۶۵۰۰ میلیاردریال برای بهسازی و نوسازی ۲ هزار و ۴۳ واحد روستایی تسهیلات قرض  الحسنه ۲۰ ساله پرداخت شده است.  

وی ادامه داد: در بخش اشتغال زایی افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد ریال برای ۹۶۳ نفر تسهیلات قرض الحسنه از محل تبصره ۱۵ و ۱۸ پرداخت شده است.

