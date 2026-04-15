به گزارش ایلنا، جواد ملکی به اقدامات انجام شده در روستاهای وفس و سمقاور اشاره داشته و در این رابطه افزود: با توجه به غیرفعال بودن شرکت تعاون روستایی در این روستاها تمهیدات لازم برای فعالیت لازم در نظر گرفته شد. در کنار این موضوع ایجاد روستا بازار در این روستاها به صورت فروشگاه از برنامه‌های سال جاری است.

وی ادامه داد: روستای وفس از روستاهای هدف گردشگری است و جمعیت زیادی در فصل گرم سال به این روستا مراجعه می‌کنند. بنابراین ایجاد روستابازار به اقتصاد این روستا کمک می‌کند. ایجاد فروشگاه محصولات سوختی نیز در این روستا در نظر گرفته شده است که مربوط به تأمین سوخت وسایل نقلیه‌ای مانند تراکتور است.

مدیر تعاون روستایی استان مرکزی به ظرفیت‌های روستای سمقاور شهرستان کمیجان نیز اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: با توجه به‌ اینکه این روستا قطب تولید مبل محسوب می‌شود، برنامه‌ریزی در جهت معرفی هر چه بیشتر این ظرفیت و در نظر گرفت فضایی برای ارائه تولیدات مردم این روستا در دستور کار قرار دارد.

ملکی به بهره‌برداری یک روستابازار در شهرستان کمیجان اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: شرکت تعاون روستایی این شهرستان فعال است. همچنین در کنار این شرکت تعاونی روستایی زمین مناسبی قرار دارد. با اقدامات انجام شده این زمین برای ایجاد و توسعه بخش‌های فروشگاهی و روستابازار در نظر گرفته شده است.

وی به دیگر اقدامات و برنامه‌هایی که در حوزه تعاون روستایی برای سال 1405 در نظر گرفته شده اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: افزایش صنایع تبدیلی، سیلوها، کارگاه‌های محصولات و تولید روستاییان و ایجاد مراکز نگهداری محصولات کشاورزی از جمله برنامه‌های در نظر گرفته شده برای سال جاری در استان است.

