بررسی ۴۱۳۱ پرونده تخلف پخت نان در البرز/ ۲۹ واحد نانوایی متخلف پلمپ شد

به گزارش ایلنا از البرز، غلامرضا صالحی با اشاره به پلمب ۲۹ واحد نانوایی متخلف در این استان، اظهار کرد: طی یک سال گذشته ۴ هزار و ۱۳۱ پرونده تخلف مربوط به نانوایی‌ها در این استان مورد رسیدگی قرار گرفته است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی افزود: همچنین در این مدت ۴۵۹ واحد صنفی نانوایی توسط گشت مشترک تعزیرات حکومتی مورد بازرسی قرار گرفت که از این تعداد، ۳۰۳ واحد دارای تخلف و ۱۵۱ واحد بدون تخلف شناسایی شدند.

صالحی گفت: گشت‌های مشترک در حین بازرسی از این واحدهای صنفی برای ۳۴ واحد متخلف اقدام به نصب پارچه اعلام تخلف کردند.

صالحی با اشاره به اجرای طرح ویژه نظارت بر نانوایی‌ها در ماه اسفند سال گذشته همزمان با ماه مبارک رمضان و ایام جنگ تحمیلی، تصریح کرد: در جریان این نظارت‌ها مشخص شد تعدادی از واحدهای صنفی مبادرت به عرضه نان با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب و همچنین فروش نان با وزن چانه کمتر از میزان تعیین‌شده کرده بودند.

وی افزود: با توجه به تکرار تخلف این واحدها و گزارش‌های مردمی در اجرای ضوابط و مقررات، نسبت به پلمب و نصب بنر بر سردر این واحدهای صنفی اقدام شد و گزارش تخلفات برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

وی تأکید کرد: تعزیرات حکومتی البرز با هدف صیانت از حقوق شهروندان، به صورت مستمر و در قالب گشت‌های مشترک با دستگاه‌های نظارتی، وضعیت نانوایی‌ها را رصد کرده و برنامه‌ریزی برای افزایش تعداد گشت‌ها و استفاده از ظرفیت گزارش‌های مردمی از مهم‌ترین رویکردهای تعزیرات در سال جاری خواهد بود.

صالحی گفت: تعزیرات حکومتی البرز تلاش می‌کند با افزایش پیگیری تخلفات، فرآیند رسیدگی را سرعت بخشد و امکان نظارت دقیق‌تر بر عملکرد واحدهای صنفی را فراهم کند.

