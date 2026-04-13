مدیرکل دامپزشکی البرز خبر داد:

تزریق بیش از چهار میلیون نوبت واکسیناسیون دامی در سال ۱۴۰۴

مدیرکل دامپزشکی استان البرز گفت: در سال ۱۴۰۴ و در چارچوب برنامه‌های پیشگیری و کنترل بیماری‌های واگیر دامی و مشترک انسان و دام، اداره دامپزشکی استان البرز موفق به انجام بیش از چهار میلیون نوبت واکسیناسیون و اجرای گسترده طرح‌های مراقبت و پایش بیماری‌ها در جمعیت دامی استان شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، جمالی مدیر کل دامپزشکی استان البرز با تشریح عملکرد یک‌ساله این اداره کل در حوزه مبارزه با بیماری‌های دامی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سال ۱۴۰۴، اولویت اصلی ما صیانت از سرمایه دامی و ارتقای بهداشت عمومی از طریق پیشگیری از بیماری‌های واگیر دامی و بیماری‌های مشترک بین انسان و دام بود که در این راستا بالغ بر ۴ میلیون ۸۲۹ هزار و ۴۶۰ نوبت‌سر واکسیناسیون (دام سبک و سنگین) در سطح استان به مرحله اجرا درآمد.

وی با اشاره به تنوع بیماری‌های تحت کنترل افزود: در این بازه زمانی ۱۲ ماهه، جمعیت دامی استان علیه بیماری‌های راهبردی و خطرناکی همچون تب برفکی، آبله، بروسلوز (تب مالت)، شاربن، طاعون نشخوارکنندگان کوچک PPR، لمپی‌اسکین و هاری ایمن‌سازی شدند.

مدیرکل دامپزشکی البرز تصریح کرد: این حجم گسترده از عملیات پیشگیرانه با اعزام مستمر اکیپ‌های عملیاتی به دورترین نقاط و واحدهای دامداری استان محقق شده است. وی تأکید کرد که این اقدامات در قالب یک همکاری مشترک میان اکیپ‌های بخش دولتی و مراکز مایه‌کوبی بخش خصوصی به انجام رسیده است.

جمالی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت پایش و مراقبت از بیماری‌ها به عنوان بازوی تشخیص اداره دامپزشکی اشاره کرد و گفت: در حوزه مراقبت سرمی و تشخیص بیماری‌های مشترک، اقدامات بسیار مطلوبی صورت گرفته است؛ به طوری که طی سال گذشته ۱۰۱ هزار و ۷۹۷ رأس دام سنگین جهت انجام آزمایش‌های تشخیصی خونگیری شده و ۱۲۴ هزار و ۲۳۹ رأس دام نیز تحت پوشش برنامه‌های مراقبت بیماری سل قرار گرفتند.

وی همچنین آمار مبارزه با انگل‌های خارجی دام به عنوان عامل انتقال بسیاری از بیماری‌ها را تشریح کرد و افزود: در سال ۱۴۰۴، عملیات سمپاشی بر روی ۸۳ هزار و ۲۱۹ رأس دام اجرا شد و همزمان ۲۳۶ هزار و ۸۵۷ مترمربع از فضای جایگاه‌های نگهداری دام جهت پاکسازی محیطی، تحت عملیات سمپاشی و ضدعفونی قرار گرفت.

مدیرکل دامپزشکی استان البرز در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی پرسنل این مجموعه، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های بهداشتی، افزایش ضریب نفوذ واکسیناسیون در نقاط صعب‌العبور و ارتقای سطح آموزش و ترویج برای بهره‌برداران و دامداران استان در سال پیش جدید تأکید کرد.

