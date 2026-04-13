به گزارش خبرنگار ایلنا، رسول شهبازی امروز در نشست خبری با خبرنگاران اظهارداشت: این حادثه روز جمعه اول فروردین ۱۴۰۵ در منطقه مسکونی فارسان رخ داد و تیم‌های ارزیاب بنیاد مسکن بلافاصله وارد عمل شدند.

وی با اشاره به اینکه پرداخت خسارت‌ها از ۱۰ روز پیش آغاز شده و هیچ وقفه‌ای وجود ندارد افزود: در این حادثه ۳۲۰ واحد مسکونی و تجاری آسیب‌ دیدند که ۵۸۹ میلیارد ریال تسهیلات و کمک‌های بلاعوض به آن ها پرداخت شد.

شهبازی در حوزه مسکن گفت: بنیاد مسکن تاکنون ۲ هزار و ۷۴ واحد شهری با ۱,۳۳۳ میلیارد تومان اعتبار و ۸,۶۰۰ واحد مسکن مهر با ۱۶۷ میلیارد تومان در استان احداث کرده است.

