مشکلی در تامین گوشت قرمز در آذربایجان غربی وجود ندارد/تولید سالانه بیش از ۵۸۰۰۰ کیلو گرم گوشت قرمز در استان

به گزارش ایلنا، محمدرضا اصغری در گفت‌وگو با خبرنگاران، با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۵۰درصد جمعیت دام استان را دام سنگین تشکیل داده است، تصریح کرد: تعداد دام سنگین استان ۳۹۵هزار و ۶۱۰راس و دام مولد سنگین ۱۹۷هزار و ۸۰۵راس است.

پی با بیان اینکه، آذربایجان غربی جزو استان‌های برتر در این حوزه است گفت: در سال گذشته تولید گوشت قرمز استان به میزان ۵۸ هزار و ۴۲۷ کیلوگرم بود که آمارهای مقایسه‌ای نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ که بیش از ۵۷ هزار کیلوگرم بود، رشد تولید را نشان می دهد.

اصغری با اشاره به اینکه میزان بهره‌بردار در بخش دام سنگین اعم از واحدهای شیری و گوساله پرواری صنعتی روستایی و عشایری ۳۸۰۰نفر است، یادآور شد: ۸ واحد گاوداری صنعتی با تکیه بر روش‌های نوین پرورش دام در استان فعال است که از این تعداد، ۳ واحد در ارومیه ایجاد شده است.

رییس جهاد کشاورزی آذربایجان غربی،ادامه داد: در جهت حمایت و توسعه واحدهای صنعتی، علاوه بر سرکشی و رفع مشکلات آنها جهت حمایت و تداوم تولید، برای مکانیزه کردن و تکمیل ظرفیت یا توسعه آنها واحدهای متقاضی به بانک جهت دریافت تسهیلات معرفی می‌شوند.

