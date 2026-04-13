توزیع گسترده اقلام اساسی برای ثبات بازار در فارس
مدیر بازرسی و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، گفت: با هدف ایجاد ثبات در بازار و تأمین نیازهای مصرفکنندگان، طرح توزیع گسترده اقلام اساسی در سطح استان از ابتدای فروردینماه آغاز شده است.
به گزارش ایلنا، حسن کشاورز بیان کرد: تاکنون ۷۰۰ تن برنج، ۷۵۰ تن شکر و ۳۷۰ تن روغن در نقاط مختلف استان توزیع شده که نقش مهمی در تنظیم بازار و پاسخگویی به نیاز خانوارها داشته است.
وی این اقدام را گامی مؤثر در جهت ثبات بازار دانست و تأکید کرد: روند عرضه کالاهای اساسی متناسب با نیاز مردم ادامه خواهد داشت.
این مقام مسئول افزود: نظارت مستمر بر شبکه توزیع و عرضه کالاها برای جلوگیری از هرگونه تخلف در دستور کار اداره بازرسی جهاد کشاورزی قرار دارد.
مدیر بازرسی و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس عنوان کرد: همافزایی و همکاری میان دستگاههای نظارتی و همچنین همراهی کسبه و بازاریان موجب شده تخلفات در بازار به ندرت مشاهده شود و آرامش و ثبات مناسبی در بازار کالاهای اساسی برقرار باشد.