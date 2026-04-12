به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام علی شیرازی در جمع مردم شیراز افزود: آرامش ملت زمانی حاصل می‌شود که ترامپ و نتانیاهو به سزای اعمال خود برسند.

وی تأکید کرد: ملت ایران با کفر مصالحه نمی‌کند و توافق برای پایان جنگ است، نه آشتی بین ایران و آمریکا.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا خواستار عذرخواهی ترامپ و نتانیاهو از ملت ایران و اعتراف به اشتباهاتشان شد.

حجت‌الاسلام شیرازی با تأکید بر اینکه نیروهای مسلح گوش به فرمان فرمانده معظم کل قوا هستند، خاطرنشان کرد: مردم و نیروهای مسلح در صحنه اند و این ملت از راه خود از انقلابش جدا نمی‌شود و محکم در صحنه است.

وی با یادآوری دوران دفاع مقدس، بیان داشت: هر پرچمی که به زمین افتاد، فرمانده‌ای دیگر آن را برداشت و محکم‌تر ادامه داد و آینده نیز چنین خواهد بود.

حجت‌الاسلام شیرازی به سران آمریکا توصیه کرد که تاریخ و عظمت ملت ایران را مرور کنند و بدانند که این ملت همان ملتی است که شاه را بیرون کرد و صدام را شکست داد و در آینده بلایی بر سر آنها خواهد آمد که جسمشان خوراک مار و مور می‌شود و جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی کشور مجدداً بر ایستادگی محکم مردم و نیروهای مسلح پشت سر ولی فقیه و اطاعت از دستورات ایشان تأکید کرد.

