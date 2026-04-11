عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس عنوان کرد:
همافزایی میدانهای اقتصادی، اجتماعی و نظامی سبب ایستادگی ایران در برابر ابرقدرتها / رسانهها دیدهبان کشور هستند
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که به عنوان نماینده مردم ایلام در خانه ملت حضور دارد، گفت: تیم دیپلماسی حاضر در پاکستان پشتگرم به حضور حماسی مردم در صحنه است. همافزایی میدانهای اقتصادی، اجتماعی و نظامی سبب ایستادگی ایران در برابر ابرقدرتهای جهانی شده است.
به گزارش ایلنا، سارا فلاحی به همراهی 3 میدان بزرگ در برابر قدرتهای دنیا اشاره داشته و در این رابطه افزود: نتیجه هماهنگی و همافزایی 3 میدان اقتصادی دولت، میدان اجتماعی با شاهکار حضور پیوسته مردم و میدان نظامی با تلاش نیروهای مقتدر مسلح، سبب شده تا بتوانیم در برابر ابرقدرتهای جهان بایستیم.
وی ادامه داد: در هر 3 میدان یاد شده شهید دادهایم که همگی شهید خدمت بودهاند و باید پاسدار خون آنان باشیم. همچنان در شرایط جنگی به سر میبریم و دشمن اکنون فرصتی برای نفس کشیدن پیدا کرده و ممکن است این درگیری ادامه یابد. بر پایه سنت الهی، جبهه حق همواره بر دشمنان پیروز خواهد شد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که به عنوان نماینده مردم ایلام در خانه ملت حضور دارد، اظهار داشت: مردم نقش پررنگ حضور برای دفاع از کشور داشتند و در این 6 هفته که از تجاوز دشمن میگذرد، جانانه به پای کشور ایستادهاند. نباید با پایان یافتن جنگ با چالشهای معیشتی روبهرو شوند.
فلاحی تصریح کرد: در این شرایط که برای کشور به وجود آمده باید تمام توان خود را بکار بگیریم و تمامی تلاشها باید بر این باشد که مردم دچار زیان نشوند. همین مدیریت جنگی و جهادی که اکنون در بخشهای گوناگون وجود دارد باید حفظ شود، چرا که ما همواره درگیر جنگ نظامی یا جنگ اقتصادی هستیم.
وی بیان داشت: برای تأمین اعتبار، فشار زیادی روی دوش تولیدکنندگان است. در شرایط جنگی و تنگنای کشور، نهادها، شرکتهای بزرگ اقتصادی، تولیدکنندگان و بانکها باید به میدان بیایند و به اقتصاد و معیشت شهروندان کمک کنند. در این شرایط جنگی، حفظ آرامش بازار و حمایت از تولیدکنندگان ضروری است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که به عنوان نماینده مردم ایلام در خانه ملت حضور دارد، تأکید کرد: رسانهها دیدهبان کشور هستند و باید حقایق و تلاش همهجانبه مدیران، مسئولان و مردم به خوبی نشان داده شود. جامعه امروز نیازمند خبرهای مثبت است که این رسالت بر دوش رسانهها است.