نظارت بر معادن جلفا تشدید می‌ شود

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، محمدحسین حسن‌زاده امروز در جریان بازدید میدانی از معادن شهرستان جلفا، وضعیت زیست‌محیطی این واحدها را از نظر میزان انطباق با استانداردها و الزامات قانونی مورد ارزیابی قرار داد و اظهار کرد: فعالیت‌های معدنی باید در چارچوب ضوابط زیست‌محیطی و با رعایت اصول توسعه پایدار انجام شود.

وی افزود: در این بازدید، نحوه مدیریت پسماند، کنترل آلاینده‌های زیست‌محیطی، وضعیت بازسازی اراضی تخریب‌ شده و میزان پایبندی بهره‌برداران به تعهدات قانونی بررسی شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی با اشاره به حساسیت‌های اکولوژیک منطقه جلفا تأکید کرد: پایش و نظارت مستمر بر عملکرد معادن ضروری است و هرگونه تخطی از استانداردهای زیست‌محیطی با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.

حسن‌زاده همچنین بر استفاده از فناوری‌های نوین برای کاهش اثرات مخرب زیست‌محیطی، بهینه‌سازی مصرف منابع و اجرای برنامه‌های احیا و بازسازی محیط‌های آسیب‌دیده تأکید کرد.

وی در ادامه با حضور در پاسگاه محیط‌بانی دره‌دیز، وضعیت امکانات، تجهیزات عملیاتی و شرایط کاری محیط‌بانان منطقه را بررسی کرد و گفت: افزایش کارایی و اثربخشی در حفاظت از عرصه‌های طبیعی مستلزم تأمین نیازهای اساسی محیط‌بانان و به‌روزرسانی زیرساخت‌های حفاظتی است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با قدردانی از تلاش‌های محیط‌بانان افزود: توجه به مطالبات محیط‌بانان، ارتقای سطح ایمنی و تجهیز پاسگاه‌ها به امکانات نوین نظارتی، سرمایه‌گذاری مستقیم برای صیانت از منابع طبیعی کشور است.

انتهای پیام/