استاندار گلستان:
استاندار گلستان گفت: اقتصاد مقاومتی به دو رکن اصلی، یعنی سرمایه اجتماعی و امنیت ملی نیاز دارد که باید در کنار هم تقویت شوند. بخش خصوصی با همت و همکاری، خدمات شایستهای به مردم ارائه دهند و در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی گام بردارند.
به گزارش ایلنا از گلستان، علیاصغر طهماسبی در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به شعار سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی»، بر اهمیت نقش تولیدکنندگان و سرمایهگذاران در مواجهه با چالشهای اقتصادی و امنیتی تأکید کرد. همچنین طهماسبی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، از حمایتهای بیدریغ مردم و رهبری در شرایط سخت قدردانی کرد.
وی گفت: دشمن با طراحیهای رسانهای و اقتصادی به دنبال ایجاد ناامنی و فشار بر معیشت مردم است، اما دولت با تمام توان ایستاده است و با کمک مردم و بخش خصوصی از این بحران نیز عبور خواهیم کرد.
استاندار با تأکید بر ضرورت حفظ اشتغال گفت: اجازه نمیدهیم در شرایط جنگ اقتصادی، حتی یک کارگر بیکار شود. اقتصاد مقاومتی به دو رکن اصلی، یعنی سرمایه اجتماعی و امنیت ملی نیاز دارد که باید در کنار هم تقویت شوند.
طهماسبی خطاب به سرمایهگذاران و تولیدکنندگان گفت: امروز بخش خصوصی سربازان عرصه اقتصادی هستند و باید در این مسیر همواره حمایت شوند.
استاندار گلستان ضمن تأکید بر حفظ تولید ملی، از مدیران و نخبگان خواست که در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی همکاری کنند.
طهماسبی از دستگاههای امنیتی و نظامی به خاطر حمایت از سرمایهگذاری تشکر کرد و ابراز امیدواری کرد: بخش خصوصی با همت و همکاری، خدمات شایستهای به مردم ارائه دهند و در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی گام بردارند.