استاندار گلستان:

استاندار گلستان گفت: اقتصاد مقاومتی به دو رکن اصلی، یعنی سرمایه اجتماعی و امنیت ملی نیاز دارد که باید در کنار هم تقویت شوند. بخش خصوصی با همت و همکاری، خدمات شایسته‌ای به مردم ارائه دهند و در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی گام بردارند.

به گزارش ایلنا از گلستان، علی‌اصغر طهماسبی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به شعار سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی»، بر اهمیت نقش تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران در مواجهه با چالش‌های اقتصادی و امنیتی تأکید کرد. همچنین طهماسبی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، از حمایت‌های بی‌دریغ مردم و رهبری در شرایط سخت قدردانی کرد. 

وی گفت: دشمن با طراحی‌های رسانه‌ای و اقتصادی به دنبال ایجاد ناامنی و فشار بر معیشت مردم است، اما دولت با تمام توان ایستاده است و با کمک مردم و بخش خصوصی از این بحران نیز عبور خواهیم کرد. 

استاندار با تأکید بر ضرورت حفظ اشتغال گفت: اجازه نمی‌دهیم در شرایط جنگ اقتصادی، حتی یک کارگر بیکار شود. اقتصاد مقاومتی به دو رکن اصلی، یعنی سرمایه اجتماعی و امنیت ملی نیاز دارد که باید در کنار هم تقویت شوند. 

طهماسبی خطاب به سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان گفت: امروز بخش خصوصی سربازان عرصه اقتصادی هستند و باید در این مسیر همواره حمایت شوند. 

استاندار گلستان ضمن تأکید بر حفظ تولید ملی، از مدیران و نخبگان خواست که در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی همکاری کنند. 

طهماسبی از دستگاه‌های امنیتی و نظامی به خاطر حمایت از سرمایه‌گذاری تشکر کرد و ابراز امیدواری کرد: بخش خصوصی با همت و همکاری، خدمات شایسته‌ای به مردم ارائه دهند و در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی گام بردارند.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
