خسارت 1077 میلیارد ریالی سیلاب و تگرگ به بخش کشاورزی شهرستان گناباد

به گزارش ایلنا، اسماعیل قربانی به جزئیات خسارت‌ها اشاره داشته و افزود: از این میزان خسارت وارد شده به بخش کشاورزی گناباد، 1060 میلیارد ریال خسارت به 1355 هکتار از باغات انگور، بادام و زردآلو گناباد و بقیه به منابع آبی بخش کاخک شهرستان گناباد وارد شد.

وی به اقدمات انجام شده در این خصوص اشاره کرده و ادامه داد: پس از وقوع سیلاب و سرمازدگی و تگرگ، گروه‌های کارشناسی تخصصی به نقاط مختلف شهرستان گناباد اعزام شدند و بعد از بازدیدهای میدانی و بررسی‌های دقیق، مجموع خسارات وارده جمع بندی و اعلام شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گناباد به راهکارهای پیش رو برای جبران خسارت‌های وارد شده اشاره کرده و اظهار داشت: راهکار مطمئن برای جبران بخشی از هزینه‌ها خسارت‌های ناشی از حوادث غیر مترقبه و بازگشت به چرخه تولید، انجام بیمه محصولات کشاورزی است.

قربانی تصریح کرد: از بهره‌برداران و فعالان بخش کشاورزی شهرستان گناباد تقاضا می‌شود بیمه محصولات حوزه کشاورزی را به عنوان یک اولویت اصلی در دستور کار اصلی خود قرار دهند تا در مواقع بحرانی و تحمیل خسارت‌ها، از حمایت‌های قانونی لازم برخوردار شوند.

