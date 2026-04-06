به گزارش ایلنا از البرز در اطلاعیه معاونت توسعه منابع و مدیریت استانداری البرز آمده است:

«بنا بر این اطلاعیه کلیه ادارات استان بنا به نیاز به نیروی انسانی با تشخیص مدیر مربوطه با حضور بانوان به میزان حداقل ۲۰ درصد و حداکثر ۵۰ درصد از کارکنان خود به صورت حضوری و مابقی کارکنان به صورت دورکاری فعالیت خواهند کرد.

اولویت برخورداری از دورکاری بانوان، به ترتیب برای افراد توانخواه ( دارای معلولیت)؛ بانوان باردار؛ بانوان دارای فرزند معلول؛ بانوان دارای فرزندان زیر هفت سال و کارکنان مبتلا به بیماری‌های قلبی، ریوی و صعب‌العلاج اعمال شده است.

پنجشنبه‌ها نیز تا اطلاع ثانوی کارکنان به صورت دورکاری انجام وظیفه خواهند نمود.

مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل و نظارت بر عدم ایجاد خلل در خدمت رسانی، بر عهده بالاترین مقام دستگاه می‌باشد.

از هم استانی‌های عزیز درخواست می‌شود هرگونه مشاهده یا اطلاع از تخلف در خصوص تعطیلی غیرموجه ادارات، عدم حضور کارکنان مطابق با بخشنامه، یا هرگونه قصور در ارائه خدمات ضروری را از طریق آی‌دی ارائه شده @standarialborz اعلام کنند.

شایان ذکر است با توجه به شرایط فعلی کشور در راستای ارائه خدمات بهتر به شهروندان و مقابله با توقف هرگونه خدمت‌رسانی، ممکن است این اطلاعیه به روزرسانی شود که همگی از طریق کانال رسمی اطلاع رسانی استانداری البرز به سمع و نظر مخاطبین گرامی خواهد رسید.»

