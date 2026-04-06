به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، کارکنان و شورای اسلامی کار ماشین‌سازی تبریز با صدور اطلاعیه‌ای از تمامی واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در منطقهٔ صنعتی قراملک خواستند برای کاهش پیامدهای اقتصادی و معیشتی این حادثه همکاری کنند.

پس از بمباران هواپیمای دشمن جنایتکار آمریکا و اسرائیل تخریب بخشی از تأسیسات شرکت بلبرینگ‌سازی و توقف فعالیت تولیدی آن، شمار قابل توجهی از کارگران این مجموعه با بحران بیکاری موقت روبه‌رو شده‌اند. شورای کار ماشین‌سازی تبریز تأکید کرده است که مجموعه‌های صنعتی مجاور می‌توانند با به‌کارگیری موقت نیروهای بیکار شده، مشارکت در حمایت معیشتی یا فراهم‌کردن زمینه‌های همیاری صنفی، نقش مؤثری در حفظ امنیت شغلی و روحیه این کارگران ایفا کنند.

