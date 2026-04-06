کاهش تغییر کاربری اراضی کشاورزی گیلان با واقعی تر شدن قیمت برنج

به گزارش ایلنا از رشت، صالح محمدی در دیدار نوروزی با مدیرکل دیوان محاسبات استان گیلان، با اشاره به شرایط کشور در مواجهه با یک جنگ تحمیلی نابرابر، اظهار کرد: تاریخ ثابت کرده که ملت ایران با همدلی و اتحاد و انسجام، شرایط سخت را پشت سر خواهد گذاشت.

وی بخش کشاورزی را از بخش های تاثیرگذار بر معیشت مردم دانست و افزود: کشورها با پیشرفته ترین سلاح های نظامی، بدون امنیت غذایی به موفقیت نخواهند رسید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان امنیت غذایی را محور امنیت ملی دانست و تصریح کرد: تجربه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه موجب شد که یک برنامه ریزی مناسب برای تامین کالاهای اساسی در کشور انجام شود.

محمدی به تکالیف این سازمان در حوزه کشت محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: تصمیم گیری درباره محصولات کشاورزی گیلان به ویژه برنج و چای و مرغ و شیلات و نوغان، فقط محدود به این استان نیست و جغرافیای ایران را در برمی گیرد.

وی با اشاره به میزبانی گیلان از مسافران نوروزی و سایر ایام تعطیل سال، تاکید کرد: در نوروز امسال، هفت میلیون مسافر وارد گیلان شد که این حجم از تقاضا، مستلزم تامین کالاهای اساسی است؛ خوشبختانه با همکاری همه دستگاه ها و استفاده از ظرفیت همه ارگان ها، هیچ کمبودی نداشتیم و کالاهای اساسی به وفور در واحدهای صنفی و فروشگاه های استان موجود است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان در ادامه از تامین مناسب نهاده های دامی خبر داد و بیان کرد: در اسفند سال گذشته، ۱۳.۵ میلیون قطعه جوجه ریزی انجام شد که این میزان در ماه جاری افزایش می یابد تا مشکلی در زنجیره صنعت مرغ نداشته باشیم.

وی با اشاره به اهتمام دولت در حذف ارز ترجیحی، خاطرنشان کرد: حذف ارز ترجیحی، زمینه ساز تقویت اقتصاد کشور است و با کاهش واردات، حمایت از تولید را به دنبال دارد.

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود به واقعی تر شدن قیمت محصولات کشاورزی از جمله برنج بعد از دو سال اشاره کرد و گفت: با واقعی شدن قیمت محصولات کشاورزی در کنار حذف ارز ترجیحی، اشتیاق به واردات محصولات کشاورزی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی کم می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از آماده سازی شالیزارها از بهمن سال گذشته خبر داد و خاطرنشان کرد: اگرچه تقویم زراعی را تدوین کردیم، اما شاهد اولین نشای ارقام دیررس برنج در گیلان هستیم که از ۱۰ فروردین آغاز شده است.

وی با تاکید بر لزوم نظارت مستمر بر بازار محصولات کشاورزی با همکاری دستگاه های نظارتی، بیان کرد: رضایت کشاورزان تداوم امنیت غذایی را رقم می زند.

