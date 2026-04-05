کشف بیش از 5 کیلو مواد مخدر از سواری 405 در قزوین

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ علی خمسه در تشریح جزئیات این خبر گفت: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر استان با انجام اقدامات اطلاعاتی از حمل و جابه جایی محموله مواد مخدر توسط 2 نفر از قاچاقچیان به وسیله یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 از استان های جنوبی به سمت استان قزوین مطلع شده و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: تیم‌های عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر با بررسی های فنی و اطلاعاتی مسیر تردد قاچاقچیان را شناسایی و سرانجام خودرو موردنظر را طی اقدامی غافلگیرانه در ورودی شهر قزوین متوقف کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین تصریح کرد: ماموران پس از توقف خودرو و در بازرسی از آن، مقدار ۵کیلو و ۸۰۰گرم تریاک که به طرز ماهرانه ای در خودرو جاساز شده بود، کشف شد.

خمسه با اشاره به توقیف خودرو حامل مواد مخدر و دستگیری 2 نفر سوداگر مرگ در این عملیات خاطرنشان کرد: ماموران پلیس شبانه روز در حال خدمت رسانی به شهروندان بوده و هرگز اجازه نخواهند داد سوداگران مرگ به اهداف شوم خود برسند.

