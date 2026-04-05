در گفتوگو با ایلنا عنوان شد:
در تعیین دستمزد نباید از نوسانات ارزی و تورم غافل شد/حمله به صنایع و زیرساختهای اقتصادی حمله به تلاش کارگران است
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی به تصورات رایج ارتباط مستقیم افزایش دستمزد با نرخ تورم اشاره کرده و گفت: برخلاف تصور رایجی که در کشور وجود دارد و هر ساله هنگام تعیین دستمزد به آن دامن زده میشود، افزایش حقوق و دستمزد منجر به افزایش نرخ تورم بیشتر نمیشود. بلکه سبب خواهد شد تا کارگران انگیزه بیشتری برای کار و تلاش داشته باشند.
علی زند در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، افزود: افزایش حقوق و دستمزد سبب خواهد شد جامعه کار و تولید بهرهوری بالاتری ارائه دهند، توانایی خرید جامعه کارگری بالا برود، مصرف بیشتری انجام دهند و اقتصاد داخلی را فعال نگه دارند. بنابراین افزایش حقوق و دستمزد در پویایی و رشد بازار مؤثر است. تولید و صنعت، رکن اساسی اقتصاد است و آسیب به آن، به صورت مستقیم و غیرمستقیم معیشت خانوادههای حقوقبگیر به خصوص کارگران را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی ادامه داد: تعیین حقوق و دستمزد بدون توجه به نیازهای کارگران، به معنای نادیده گرفتن واقعیتهای اقتصادی جامعه است. هنگامی که قیمتها افزایش پیدا میکند اما حقوق و دستمزد ثابت میماند، قدرت خرید کارگران کاهش یافته و این قشر ناچار میشوند از کیفیت زندگی خود و خانواده خود بکاهند. دستمزدی که نتواند شکاف میان درآمد و سبد معیشت را کم کند با کاهش کیفیت تغذیه، افت سلامت، کاهش توان آموزشی فرزندان همراه است و نتیجهای جز فقر ندارد.
افزایش دستمزد در برابر نوسانات ارزی و تورم خیلی زود بیاثر میشود
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی اظهار داشت: متأسفانه افزایش حقوق و دستمزد در برابر نوسانات ارزی و تورم خیلی زود بیاثر میشود و عملاً میزان افزایش آن در همان ابتدای سال نابود میشود. هرچه بیشتر رو به جلو میرویم این شکاف عمق بیشتری پیدا میکند. افزایش دستمزدها طبق ماده 41 قانون کار، به دلیل تورم افسارگسیخته، عملاً تأثیری بر بهبود معیشت کارگران نداشته است.
زند تصریح کرد: اگر از بعد اقتصادی به قضیه نگاه کنیم تعیین حقوق و دستمزد کمتر از سبد معیشت، به رکود دامن میزند. زیرا کارگران بخش بزرگی از مصرفکنندگان جامعه هستند و کاهش قدرت خرید آنها تقاضای داخلی را کاهش میدهد. کاهش تقاضا به معنای کاهش فروش، کاهش تولید و در نهایت افزایش بیکاری است. بنابراین، پرداخت دستمزد معیشتی نه تنها یک اقدام حمایتی، بلکه یک سیاست اقتصادی هوشمندانه برای حفظ زنده نگهداشتن بازار داخلی است.
وی بیان داشت: میزان حقوق و دستمزد باید به گونهای تعیین شود که هزینههای واقعی زندگی یک خانواده را پوشش دهد. اگر حقوق و دستمزد از سبد معیشت عقب بماند، کارگران در تأمین نیازهای اولیه زندگی دچار مشکل میشوند و این وضعیت نه تنها به زیان آنان، بلکه به زیان کل اقتصاد است. برای یک زندگی حداقلی تأمین خوراک، مسکن، انرژی، حملونقل، بهداشت، آموزش، پوشاک ضروری است و هزینه این موارد باید در تصمیمگیریها لحاظ شود.
در تعیین دستمزد نباید از نوسانات ارزی و تورم غافل شد
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی به موضوع تأثیرگذاری نوسانات ارزی و نرخ تورم بر میزان حقوق و دستمزد اشاره داشته و در این خصوص تأکید کرد: نکته مهمی که در تعیین حقوق و دستمزد نباید از آن غافل شد، نوسانات ارزی و تورم موجود در جامعه است. حقوق و دستمزدی که با تورم سال 1403 تعیین شد، با نوسانات ارزی و تورم افسارگسیخته سال 1404 هیچ سنخیتی نداشت.
زند ابراز داشت: باید در نظر داشت که با وجود حملات دشمنان متجاوز آمریکایی و رژیم صهیونیستی، کارگران شریف مانند دوره جنگ 8 ساله که در سختترین شرایط نیز از پای ننشستند و در سنگر تولید فعالیت شبانهروزی داشتند، باز هم در صف مقدم کار و تولید پا برجای میمانند. این قشر به عنوان نیروی اصلی تولید، با روحیهای مثالزدنی به فعالیت خود ادامه میدهند تا چرخه اقتصادی کشور متوقف نشود. این پایداری و تعهد ارزشمندترین سرمایه ایران است.
وی اضافه کرد: کارگران، با ایستادگی و تلاش خود، نشان دادهاند که حتی در سختترین شرایط نیز چراغ تولید را روشن نگه میدارند. این پایداری، شایسته احترام، حمایت و قدردانی است. در چنین شرایطی حمایت از کارگران و جامعه کار و تولید با افزایش حقوق و دستمزد و ارائه حمایتهای معیشتی ضروری است. چرا که کارگران، همان طور که در صف مقدم تولید و صنعت ایستادهاند، نیازمند حمایت در صف مقدم سیاستگذاری نیز هستند و باید به آن توجه شود.
حمله به صنایع و زیرساختهای اقتصادی حمله به تلاش کارگران است
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی به تلاشهای کارگران در شرایط جنگی اشاره کرده و گفت: کارگران با وجود خطرات تجاوز دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی و با تمام کاستیها با قدرت به فعالیتهای خود ادامه میدهند تا جامعه دچار رکود و بحران نشود. این روحیه اخلاقی و انسانی، نقش ممتاز و بیبدیل کارگران در ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور را به خوبی به تصویر کشیده است.
زند افزود: حمله دشمن را به صنایع و زیرساختهای اقتصادی را محکوم میکنیم. این حملات نه تنها به تجهیزات و ساختمانها ضربه میزند، بلکه به زندگی کارگران، امنیت شغلی آنان و جریان پایدار تولید و خدمات آسیب وارد میزند. مراکز تولیدی و صنعتی محل کار و تلاش کارگران است که با دستان خود چرخ اقتصاد را میچرخانند. حمله به این مراکز، در واقع حمله به تلاش و زحمت کارگرانی است که روزانه برای حفظ جریان تولید، از جان و زمان خود مایه میگذارند.