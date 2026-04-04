به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری ظهر امروز در دیدار با مدیرعامل و معاونان جمعیت هلال‌احمر استان با قدردانی از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر امدادگران این مجموعه را از ارکان اصلی مدیریت بحران در شرایط حساس کشور دانست.

استاندار قزوین در این دیدار با اشاره به حوادث و شرایط اخیر کشور گفت: در این مقطع حساس نیروهای هلال‌احمر با حضور به‌موقع و مؤثر در صحنه، نقش بی‌بدیلی در امدادرسانی، آواربرداری و نجات جان هم‌وطنان ایفا کردند و باید به این تلاش‌های ایثارگرانه خداقوت گفت.

نوذری با تأکید بر سختی مأموریت‌های امدادی افزود: عملیات‌هایی همچون آواربرداری از جمله دشوارترین و طاقت‌فرساترین عرصه‌های خدمت است و امدادگران هلال‌احمر در این میدان، حضوری کمتر از میدان نبرد ندارند.

وی همچنین با اشاره به نقش فرامنطقه‌ای هلال‌احمر استان خاطرنشان کرد: جمعیت هلال‌احمر استان قزوین به‌عنوان معین استان تهران در مأموریت‌های امدادی پایتخت و استان‌های همجوار حضوری فعال و اثرگذار داشته است.

استاندار قزوین در ادامه بیان کرد: نیروهای هلال‌احمر با روحیه جهادی در صحنه حاضر شدند و با سرعت و انسجام، عملیات امداد و نجات را به‌نحو مطلوب انجام دادند که این اقدامات برگ زرینی در کارنامه خدمت‌رسانی کشور محسوب می‌شود.

