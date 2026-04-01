عصر امروز صورت گرفت؛

بازدید میدانی استاندار قزوین از پروژه راه قزوین ـ الموت ـ تنکابن

بازدید میدانی استاندار قزوین از پروژه راه قزوین ـ الموت ـ تنکابن
در ادامه برنامه «چهارشنبه‌های صنعت، گردشگری و کشاورزی»، محمد نوذری استاندار قزوین با حضور در بخش الموت شرقی، از روند اجرای پروژه راه قزوین ـ الموت ـ تنکابن بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، استاندار قزوین عصر امروز در نخستین برنامه این سفر، ضمن حضور در محور در حال احداث، از بخش‌های مختلف پروژه و کارگاه‌های فعال در مسیر بازدید میدانی به عمل آورد و در جریان آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی و موانع اجرایی آن قرار گرفت.

استاندار قزوین در حاشیه این بازدید، پروژه راه قزوین ـ الموت ـ تنکابن را از مهم‌ترین طرح‌های زیرساختی استان و کشور دانست و اظهار کرد: این مسیر راهبردی در حال حاضر حدود 94 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در صورت تأمین به‌موقع اعتبارات، قطعه نخست آن به طول حدود 62 کیلومتر می‌تواند در سال آینده به بهره‌برداری برسد.

وی با تأکید بر اهمیت ملی این پروژه افزود: تکمیل این مسیر، علاوه بر تسهیل ارتباط استان قزوین با استان‌های شمالی، نقش تعیین‌کننده‌ای در رونق اقتصادی، توسعه متوازن منطقه و افزایش دسترسی‌ها  و زمینه‌ساز شکوفایی صنعت گردشگری در استان خواهد شد.

در این بازدید صفی خانی معاون اقتصادی استاندار ،طاهرخانی فرماندار قزوین ،علیخانی مشاور استاندار در امور سیاسی و اجتماعی ،حریری مقدم رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین،میرزایی بخشدار الموت شرقی و جمعی از مدیران و مسئولان شهرستانی، استاندار را همراهی کردند.

اخبار مرتبط
