به گزارش ایلنا، محمدحسن اسدی با اشاره به آغاز سال جدید و استمرار اجرای طرح‌های عمران شهری گفت: سومین مرحله از پروژه‌های عمرانی شهرداری شیراز در روزهای نخست سال ۱۴۰۵ و در یکی از مناطق کم‌برخوردار شهر به نتیجه رسید.

وی با تأکید بر اینکه محرومیت‌زدایی یکی از رویکردهای اصلی مدیریت شهری دوره ششم است، افزود: اجرای پروژه‌هایی نظیر این سالن ورزشی به‌منظور ایجاد توازن در توزیع امکانات و حمایت از محلات کم‌برخوردار صورت می‌گیرد.

اسدی با بیان اینکه این سالن ورزشی پاسخی به نیاز واقعی ساکنان منطقه است، گفت: اگر چنین مجموعه‌ای در نقاط برخوردار ساخته می‌شد، شاید مورد استقبال قرار نمی‌گرفت، اما در این محله می‌تواند نقش قابل توجهی در بهبود شرایط ورزشی جوانان و شهروندان داشته باشد.

شهردار شیراز هزینه اجرای این پروژه را بیش از ۶۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: عملیات ساخت این سالن ورزشی به همراه محوطه‌سازی آن بیش از یک سال زمان برده است.

وی همچنین از احداث دو فضای ورزشی مجاور، هر یک با مساحت تقریبی ۸۰ متر مربع، خبر داد و گفت: این فضاها نیز در اختیار اهالی منطنقه قرار خواهد گرفت.

به گفته اسدی، در کنار این مجموعه ورزشی، ایجاد بوستان و نصب وسایل بازی نیز پیش‌بینی شده تا مجموعه‌ای کامل و متنوع از امکانات ورزشی و تفریحی برای ساکنان محله فراهم شود.

شهردار شیراز در پایان هدف از اجرای چنین طرح‌هایی را ارتقای سطح رفاه، افزایش فرصت‌های برابر و بهبود کیفیت زندگی در محلات کمتر برخوردار عنوان کرد.

