معاون توسعه مدیریت استانداری خبر داد:
آغاز فعالیت ادارات استان اردبیل از 15 فروردین با حضور 50 درصدی کارکنان / دورکاری در روزهای پنجشنبه
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اردبیل گفت: تمامی ادارات و دستگاههای اجرایی این استان از 15 فروردین ماه سال جاری از ساعت 7:30 تا 14:30 و با حضور و فعالیت حضوری 50 درصد کارکنان دایر خواهند بود و 50 درصد دیگر کارکنان نیز با استفاده از ظرفیت دورکاری به فعالیت خواهند پرداخت.
به گزارش ایلنا، عزیز حبیبی افزود: با توجه به اتمام زمان اجرای بخشنامه شماره 85499 مورخ 22 آذر ماه 1404 سازمان اداری و استخدامی کشور، از تاریخ 15 فروردین ماه سال جاری، فعالیت کاری تمامی ادارات و دستگاههای اجرایی استان اردبیل در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 لغایت 14:30 برقرار خواهد بود.
وی ادامه داد: فعالیت ادارات و دستگاههای اجرایی استان اردبیل در روزهای پنجشنبه تا اطلاع ثانوی به صورت دورکاری خواهد بود. واحدهای عملیاتی دستگاههای خدماترسان، شهرداریها، آتشنشانیها، مراکز درمانی، امدادی، بیمارستانها، حملونقل عمومی، نظامی، انتظامی و امنیتی از شمول این بخشنامه مستثنی هستند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اردبیل به فعالیت بانکها اشاره کرده و اظهار داشت: پیرو بخشنامه شماره 60345/3/17 که در تاریخ 18 اسفند ماه صادر شده، با توجه به دستور استاندار و به منظور ارائه خدمات شایسته به شهروندان، تمامی شعب بانکها از شنبه تا پنجشنبه و مطابق رویه سنوات گذشته دایر خواهند بود.