با اعتبار ۵۲۰ میلیارد ریال انجام شد؛
افتتاح پروژههای عمرانی بافت تاریخی فرهنگی شیراز
با افتتاح مجموعهای از پروژههای عمرانی در بافت تاریخی فرهنگی شیراز به ارزش ۵۲۰ میلیارد ریال، مرحله دیگری از برنامههای مدیریت شهری برای بهسازی گذرهای تاریخی رقم خورد.
به گزارش ایلنا، در این مراسم که با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و دیگر مدیران شهرداری برگزار شد، شهردار شیراز با اشاره به پروژه کفسازی و بدنهسازی گذر ایلخانی اظهارداشت: این پروژه که در حدفاصل مسجد ایلخانی و سقاخانه مشیر واقع شده است، با هدف زیباسازی، بهسازی و ساماندهی معابر بافت تاریخی فرهنگی شیراز، ارائه خدمات بهینه به ساکنان و زائران و گردشگران سومین حرم اهلبیت(ع) و همچنین جذب هرچه بیشتر گردشگر، با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال اجرا و به بهرهبرداری رسید.
محمدحسن اسدی گفت: این پروژه طی مدت حدود شش ماه اجرا و تکمیل شده است.
وی افزود: اجرای پروژه کفسازی و بدنهسازی گذر تاریخی ایلخانی، ضمن تسهیل تردد شهروندان و دسترسی آسان آنان به مراکز تاریخی و مذهبی، موجب جذب بیشتر گردشگران و زیباسازی منظر شهری شده است.
شهردار شیراز با بیان اینکه بافت تاریخی فرهنگی شیراز برای مدیریت شهری از اهمیت بسزایی برخوردار است، خاطرنشان کرد: بدنهسازی و سنگفرش گذر ایلخانی نیز در همین راستا اجرا شده است؛ چرا که گردشگری که در بافت تاریخی قدم میزند باید احساس کند در کوچهپسکوچههای تاریخ در حال حرکت است و این محدوده تاریخی فرهنگی باید مراجعهکنندگان و گردشگران را به بخشهای جذابی از تاریخ این شهر هدایت کند که یکی از این بخشها گذر ایلخانی است.
گذر ایلخانی؛ محور اثرگذار در گردشگری تاریخی شیراز
شهردار شیراز افزود: یکی از دهها گذری که در شیراز هر مسافری را مجذوب تاریخ و فرهنگ این شهر میکند، گذر و باغ ایلخانی است. این گذر از یک سمت به خیابان قاآنی شمالی منتهی میشود که حدفاصل دروازه کازرون تا چهارراه مشیر را دربرمیگیرد و به واسطه قدمت و بناهای تاریخی موجود در آن میتوان از این محدوده به عنوان موزهای از تاریخ شیراز یاد کرد. از سوی دیگر نیز به بلوار سیبویه، محله سنگسیاه، امامزاده سید تاجالدین و همچنین سهراه نمازی، خیابان طالقانی و حرم مطهر شاهچراغ منتهی میشود و از این حیث گذری بسیار مهم و بااهمیت به شمار میآید.
وی با اشاره به اینکه این گذر تاریخی در میان بافت مرکزی شیراز قرار دارد و از دیدنیهایی برخوردار است که میتواند بخشی از گردشگران داخلی و خارجی را به خود جذب کند، اظهار داشت: باغ ایلخانی یکی از بناهای تاریخی شهر شیراز است که در این گذر و در نزدیکی بقعه بیبی دختران قرار دارد و دارای درختان تنومند کهنسال و عمارتی تاریخی است.
اسدی افزود: با توجه به اهمیت باغ ایلخانی که هم از نظر دسترسی شهری و هم از نظر معماری و تاریخی گزینهای مناسب برای توسعه گردشگری در شیراز، بهویژه در محله سنگسیاه به شمار میرود، بهسازی و سنگفرش گذر ایلخانی به عنوان یکی از محورهای مهم بافت تاریخی شیراز در دستور کار قرار گرفت.
بهرهبرداری از پروژههای خدمات شهری منطقه ۸
شهردار شیراز همچنین با اشاره به افتتاح و بهرهبرداری دیگر پروژههای بافت تاریخی فرهنگی شیراز که در منطقه ۸ اجرا شدهاند، گفت: احداث پایگاه چندمنظوره و انبار امدادی مدیریت بحران، کفسازی و سنگفرش کوچههای شیخ روزبهان، مرمت سرویس بهداشتی پارک شهید دستغیب و اجرای سیستم آبیاری تحت فشار از دیگر پروژههایی بودند که در این منطقه افتتاح و به بهرهبرداری رسیدند.
بافت تاریخی شیراز به محور گردشگری پایدار تبدیل میشود
رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایهگذاری شورای اسلامی شهر شیراز در آیین افتتاح پروژههای عمرانی منطقه تاریخی–فرهنگی، با ابراز خرسندی از ایجاد امید و سرزندگی در مجموعه شهرداری، ابراز امیدواری کرد: این روند در شهر شیراز تداوم یابد.
علیرضا اسکندری افزود: قصد دارم به دو موضوع مهم بپردازم: نخست بودجه صرفشده برای اجرای پروژهها و دوم نحوه تعریف این پروژهها.
وی افزود: با توجه به وسعت محدود منطقه تاریخی–فرهنگی، بودجه اختصاصیافته به این منطقه در مقایسه با مناطق دیگر شهرداری در دوره ششم بسیار قابل توجه است و حجم زیادی از منابع به این بخش اختصاص یافته است.
اسکندری ادامه داد: در سالهای گذشته عملیات بهسازی، کفسازی و بدنهسازی در برخی مسیرهای اصلی انجام شده بود، اما در یکی دو سال اخیر تمرکز بر دو اصل قرار گرفته است؛ نخست اینکه مسیر اجرای پروژهها باید به یکی از جاذبههای گردشگری شهر شیراز منتهی شود و دوم اینکه آن مسیر تکمیلکننده یک مسیر گردشگری باشد.
رویکرد توسعه گردشگری در تعریف پروژهها
رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایهگذاری شورای شهر شیراز نیز در تشریح این رویکرد گفت: این اقدامات سه مزیت مهم دارد؛ نخست اینکه ساکنان این مناطق از شرایط مناسبتری برای عبور و مرور و زندگی برخوردار میشوند. دوم اینکه زمینه رونق گردشگری فراهم میشود. سوم اینکه رونق گردشگری به دنبال خود رونق اقتصادی را برای ساکنان منطقه و شهر شیراز به همراه خواهد داشت.
وی افزود: پروژههای منطقه تاریخی ـ فرهنگی بر همین مبنا تعریف شدهاند و با تزریق منابع مالی از محل منابع داخلی شهرداری و همچنین انتشار اوراق مشارکت در برخی سالها، روند اجرای پروژههای عمرانی در این منطقه با سرعت مطلوبی دنبال شده است.
اسکندری در پایان با قدردانی از تلاش مجموعه شهرداری، از جمله شهردار منطقه، همکاران بافت تاریخی، پیمانکاران و دستگاه نظارت، ابراز امیدواری کرد این جدیت و تلاش همچنان ادامه داشته باشد.
سرمایهگذاری ۵۲ میلیارد تومانی در پروژههای منطقه تاریخی
شهردار منطقه تاریخی–فرهنگی شیراز نیز با اشاره به سرمایهگذاری ۵۲ میلیارد تومانی در پروژههای اجراشده گفت: این اقدامات تجسم عینی یکی از رسالتهای اصلی شهرداری شیراز در سالهای اخیر است؛ رسالتی که با تأکید شهردار شیراز در دستور کار قرار گرفته و هدف آن ایجاد سرزندگی، امنیت و آرامش برای رونق کسبوکار و آسایش گردشگران تاریخی و مذهبی از طریق بهبود زیرساختهای شهری، ارتقای کیفیت محیطی و اجرای پروژههای احیای گذرهای تاریخی در بافت است.
حسامالدین اسدزاده یکی از پروژههای شاخص افتتاحشده را گذر تاریخی ایلخانی مربوط به دوره قاجار معرفی کرد و افزود: این گذر نقش مهمی در اتصال گذر سنگسیاه به مجموعه باغ و حمام وحدتیه (ایلخانی) دارد. عملیات کفسازی، بدنهسازی، نورپردازی و احیای فضای سبز این گذر با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان به پایان رسیده و به بهرهبرداری رسیده است.
وی همچنین از احیا و مرمت گذرهای تاریخی متصل به گذر شیخ روزبهان با اعتبار سه میلیارد تومان خبر داد و گفت: این پروژه شامل بدنهسازی، کفسازی و نورپردازی است.
توسعه زیرساختهای خدمات شهری در منطقه
شهردار منطقه ۸ شیراز در ادامه از افتتاح ساختمان مدیریت بحران منطقه با اعتباری بالغ بر ۸.۲ میلیارد تومان خبر داد و گفت: این ساختمان در شرایط خاص میتواند نقش مؤثری در خدمترسانی به شهروندان و همکاران شهرداری ایفا کند.
وی همچنین به اجرای سیستم آبیاری تحت فشار در سه هزار و ۸۰۰ مترمربع از فضای سبز منطقه با اعتبار چهار میلیارد تومان اشاره کرد و آن را گامی مؤثر در مدیریت مصرف آب دانست.
اسدزاده از بازسازی دو دستگاه سرویس بهداشتی عمومی شامل ۲۵ چشمه در پارک آموزش و پرورش و دستگرد با اعتبار ۴.۵ میلیارد تومان خبر داد و گفت: در این بازسازی تنها بدنه و سقف باقی مانده و تمامی تأسیسات داخلی به طور کامل تعویض شده است.
وی ابراز امیدواری کرد: با اجرای این پروژهها و طرحهای در دست اقدام، شاهد افزایش سرزندگی، امنیت، رونق کسبوکار و حضور گردشگران در منطقه تاریخی ـ فرهنگی شیراز باشیم.
بنابراین گزارش، مجموعه اقدامات اخیر در بافت تاریخی فرهنگی شیراز نشان میدهد مدیریت شهری نگاه جامعتری به حفاظت از میراث تاریخی همراه با ارتقای کیفیت زندگی شهری در پیش گرفته است.
اجرای پروژههای کفسازی، جدارهسازی و ساماندهی خدمات شهری، گامی مؤثر در جهت فراهمکردن محیطی مناسب برای حضور گردشگران و شهروندان است؛ محیطی که بتواند اصالت تاریخی شیراز را حفظ کرده و درعینحال پاسخگوی نیازهای امروز شهر باشد.