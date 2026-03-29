شناسایی 2 پیکر دیگر از شهدای مدرسه شجره طیبه میناب / تمامی شهدا شناسایی شدند

به گزارش ایلنا، ابراهیم طاهری افزود: متأسفانه حمله تروریستی دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی به دبستان شجره طیبه شهرستان میناب منجر به شهادت مظلومانه دانش‌آموزان، معلمین و اولیا این مدرسه شد. در این حمله تروریستی، حجم جنایت بالا بوده و تعداد زیادی موشک توسط دشمن استفاده شده است.

وی به چگونگی روند شناسایی شهداء این حادثه اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: احراز هویت و شناسایی پیکر مطهر برخی از شهداء از روش‌های معمول ممکن نبود. بر این اساس برای شناسایی پیکرهای مطهر شهدای این حمله تروریستی، از روش‌های علمی و فنی مختلف از جمله آزمایش DNA استفاده شد.

