دادستان میناب خبر داد:
شناسایی 2 پیکر دیگر از شهدای مدرسه شجره طیبه میناب / تمامی شهدا شناسایی شدند
دادستان شهرستان میناب گفت: 2 پیکر دیگر از پیکرهای شهدای مدرسه شجره طیبه میناب شناسایی شد. این پیکرهای شناسایی شده متعلق به شهید محمدطاها جعفری (دانشآموز) و شهیده راضیه زمانی (معلم مدرسه) هستند. به این ترتیب تمامی شهدا در این جنایت تروریستی شناسایی شدند.
به گزارش ایلنا، ابراهیم طاهری افزود: متأسفانه حمله تروریستی دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی به دبستان شجره طیبه شهرستان میناب منجر به شهادت مظلومانه دانشآموزان، معلمین و اولیا این مدرسه شد. در این حمله تروریستی، حجم جنایت بالا بوده و تعداد زیادی موشک توسط دشمن استفاده شده است.
وی به چگونگی روند شناسایی شهداء این حادثه اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: احراز هویت و شناسایی پیکر مطهر برخی از شهداء از روشهای معمول ممکن نبود. بر این اساس برای شناسایی پیکرهای مطهر شهدای این حمله تروریستی، از روشهای علمی و فنی مختلف از جمله آزمایش DNA استفاده شد.