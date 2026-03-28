افزایش آمار شهدای حمله دشمن در کرمانشاه به ۸ نفر

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه از افزایش آمار شهدای جنایت روز جمعه ۷ فرودین دشمن صهیونیستی آمریکایی در محله چقاگلان شهر کرمانشاه خبر داد و گفت: با ادامه عملیات امداد و نجات، پیکر دو دانش‌آموز دیگر از زیر آوار خارج شد و بر این اساس، تعداد کل شهدای این حمله وحشیانه به هشت نفر رسید.

به گزارش ایلنا از کرمانشاه، بهرام سلیمانی، روز شنبه هشتم فروردین، با اعلام این خبر افزود: از میان شهدای این حادثه، چهار نفر به نام‌های عسل کهریزی، یلدا و یکتا کریمی و پانیا امامی دانش‌آموز هستند که در جنایت روز جمعه دشمن به خاک و خون کشیده شدند.

وی با بیان اینکه عملیات امداد و نجات همچنان در مناطق آسیب‌دیده با حضور تیم‌های امدادی در حال انجام است، تأکید کرد: دشمن جنایت‌پیشه آشکارا نشان داده که پایبند به هیچ یک از قوانین بین‌المللی و موازین اخلاقی و انسانی نبوده و مناطق مسکونی و غیرنظامی را هم هدف حملات موشکی خود قرار می‌دهد.

معاون استاندار کرمانشاه با محکومیت این جنایت، خاطرنشان کرد: بی‌گمان نیروهای مسلح و مقتدر کشورمان پاسخی قاطع به این اقدامات غیرانسانی رژیم صهیونیستی و آمریکا خواهند داد.

در جریان حمله موشکی به محله چقاگلان در شهر کرمانشاه که بعد از ظهر روز جمعه انجام شد، بیش از ۱۰ واحد مسکونی تخریب شد.

در جریان این جنایت غیرانسانی، بیش از ۵۰ شهروند عادی مجروح و هشت نفر هم شهید شدند.

