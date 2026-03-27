به گزارش ایلنا، آتشپاد دوم محسن اسدی افزود: عصر امروز در پی اعلام مرکز فرماندهی 125 مبنی بر آتش‌سوزی یک انبار ضایعات و خودرو سورن در مجاورت یک ساختمان مسکونی 4 طبقه، آتش‌نشانان از 3 ایستگاه به محل حادثه در خیابان فاطمیون 18 اعزام شدند.

وی ادامه داد: در این حادثه آتش‌سوزی انبار ضایعات روباز و یک دستگاه سواری سورن داخل انبار دچار آتش‌سوزی شده بود و آتش در حال سرایت به ساختمان مجاور بود. در این راستا با تلاش آتش‌نشانان مشهد این آتش‌سوزی مهار شده و از گسترش آن جلوگیری شد.

سرپرست معاونت عملیات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد اظهار داشت: به دلیل حجم بالای دود و آتش 10 نفر از ساکنان ساختمان مجاور محبوس شده بودند که توسط آتش‌نشانان از پشت‌بام به محل امن منتقل شدند. علت آتش‌سوزی در دست بررسی است.

