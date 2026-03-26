به گزارش ایلنا، سردار احمد نگهبان به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: در این راستا ۶ متهم که اقدام به خرید یا فروش، ارسال اخبار و اطلاعات به سرویس‌های خبری بیگانه و دشمنان کشور و همچنین فروش اینترنت برای مقاصد شوم خود می‌کردند، پس از تشکیل پرونده به دادسرای استان معرفی شدند.

وی ادامه داد: تجهیزات استارلینک به دلیل وابستگی زیرساختی و مدیریتی با شرکت‌های خارجی مرتبط با رژیم صهیونیستی و همچنین سوءاستفاده از آن توسط خائنین به کشور در زمینه انتقال اطلاعات به کشورهای متخاصم به ویژه در شرایط جنگی تهدید جدی برای امنیت ملی و زیرساخت‌های حیاتی کشور محسوب می‌شود.

فرمانده انتظامی استان یزد اظهار داشت: بر این اساس مطابق قانون، فعالیت این تجهیزات در سراسر کشور ممنوع و جرم‌انگاری شده است. در این راستا ماده 5 قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با آمریکا، رژیم صهیونیستی و همچنین سایر کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی در سال 1404 مصوب شده است.

سردار نگهبان به مجازات‌های در نظر گرفته شده اشاره داشته و تصریح کرد: استفاده یا حمل، نگهداری، خرید یا فروش یا وارد کردن ابزارهای الکترونیکی ارتباطی اینترنتی ماهواره‌ای فاقد مجوز از قبیل استارلینک برای استفاده شخصی ممنوع و مستوجب حبس تعزیری درجه 6 شامل 6 ماه تا 2 سال و ضبط تجهیزات است.

وی بیان داشت: تأمین، تولید، توزیع، نصب و راه‌اندازی و واردات به قصد توزیع ابزارهای مذکور از جمله تجهیزات استارلینک مستوجب حبس تعزیری درجه 5 شامل 2 تا 5 سال و همچنین انجام کلیه موارد مذکور به قصد مقابله با نظام یا جاسوسی در صورتی که فرد مرتکب نیروی دشمن به حساب آید مستوجب اعدام است.

فرمانده انتظامی استان یزد به تشریح مجازات‌ها در رابطه با موارد خفیف‌تر استفاده از تجهیزات مذکور اشاره داشته و در این خصوص تأکید کرد: در رابطه با این موضوع چنانچه این اقدامات افساد فی‌الارض یا محاربه یا مشمول مجازات شدیدتری نباشد، مستوجب تحمل حبس تعزیری درجه 4 شامل 5 تا 10 سال است.

سردار نگهبان ابراز داشت: بر اساس این گزارش مجازات‌های مذکور مربوط به شرایط عادی است و مطابق ماده 6 قانون تشدید مجازات جاسوسی، درصورتی‌که این جرائم در زمان جنگ یا وضعیت‌های امنیتی، نظامی به تشخیص و اعلام شورای عالی امنیت ملی صورت پذیرد، مجازات مرتکب تا 3 درجه تشدید می‌شود.

