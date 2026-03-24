تولد نخستین چهارقلوی سال در تبریز
در حالی که وارد بیست و چهارمین روز جنگ تحمیلی رمضان شده ایم، تولد نخستین چهارقلوی پسر سال ۱۴۰۵ در بیمارستان الزهرای تبریز، لبخند بر لب پرستاران و والدین این نوزادان نشاند.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، مادر ۲۷ ساله اهل شهرستان نمین استان اردبیل که پیش از این ۲ فرزند دختر داشت، با تلاش تیم متخصص زنان، زایمان و نوزادان دانشگاه تبریز، صاحب چهار فرزند پسر شد.
وضعیت عمومی مادر، مطلوب گزارش شده و نوزادان نیز هماکنون برای انجام مراقبتهای تکمیلی در بخش نوزادان بستری هستند؛ ارزیابی تیم درمانی نشان میدهد که شرایط جسمانی هر چهار نوزاد پایدار و رضایتبخش است.
دانشگاه علوم پزشکی تبریز با تبریک این ولادت مبارک، بر تداوم ارائه خدمات ایمن و باکیفیت به مادران و نوزادان، حتی در روزهای پرچالش جنگ، تاکید میکند.
براساس این گزارش، نزدیک یکهزار و ۴۰۰ نوزاد که بیش از ۳۰ مورد آن ۲ قلو بوده ایام جنگ رمضان در آذربایجان شرقی به دنیا آمدند.