به گزارش ایلنا، عبدالرضا حاج‌علی‌بیگی افزود: علاوه بر نانوایی‌های فعال، برای مدیریت شرایط بحران و حوادث احتمالی، نانوایی‌های پشتیبان نیز به سوخت دوگانه، مخزن آب ذخیره و موتور برق‌آور (ژنراتور) مجهز شده‌اند تا در مواقع ضروری بتوانند بدون وقفه به ارائه خدمت بپردازند.

وی آخرین وضعیت آمادگی نانوایی‌های شهرستان اراک را برای ارائه خدمت در تعطیلات نوروزی تشریح کرده و در این رابطه ادامه داد: نانوایی‌های سطح این شهرستان طبق تقویم تعیین شده و برنامه‌ریزی قبلی، فعالیت خود را انجام می‌دهند و جای نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

فرماندار شهرستان اراک اظهار داشت: مرغ و گوشت به اندازه مصرف 3 ماه آینده تأمین شده است. همچنین روغن‌های خوراکی نیز به میزان کافی در سطح فروشگاه‌های این شهرستان موجود است. از سوی دیگر میوه شب عید نیز با کیفیت مطلوب و قیمت مناسب در حال عرضه است.

حاج‌علی‌بیگی به تأمین پایدار کالاهای اساسی در سطح شهرستان اراک تأکید داشته و تصریح کرد: مجموعه مدیریتی شهرستان اراک با همکاری دستگاه‌های اجرایی متولی، تمام تمهیدات لازم را برای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و مسافران در تعطیلات نوروزی اندیشیده است.

