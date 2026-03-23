رئیس پلیس راه استان خبر داد:

ریزش کوه در گردنه مله‌شوره جاده یاسوج - شیراز / تلاش راهداران برای بازگشایی مسیر

رئیس پلیس راه استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: رانش کوه و ریزش سنگ در گردنه مله‌شوره در مسیر جاده یاسوج - شیراز باعث مسدود شدن و کندی تردد در این محور مواصلاتی شده است. در این راستا نیروهای راهداری در تلاش برای ایمن‌سازی و بازگشایی این مسیر ارتباطی هستند.

به گزارش ایلنا، سرهنگ حسن دانایار افزود: بخشی از محور یاسوج - شیراز پیش از ظهر امروز دوشنبه 3 فروردین ماه و به علت بارش شدید باران دچار ریزش کوه شده است. تدابیر لازم برای ایجاد مسیر جایگزین تا رفع ایمن‌سازی و پاک‌سازی از سوی نیروهای راهداری انجام شده و مشکلی برای تردد وجود ندارد.

وی ادامه داد: به رانندگان در این مسیر توصیه کرد که رعایت نکات ایمنی را داشته باشند. همچنین گزارش‌های متعددی همچنین از ریزش سنگ در روزهای گذشته در مسیر پاتاوه به دهدشت گزارش شده است. در این راستا ضرورت دارد رانندگان در صورت تردد در این محورهای مواصلاتی به نکات ایمنی توجه کنند.

حمید پیمانجو مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کهگیلویه و بویراحمد نیز در رابطه با موضوع ریزش کوه در محورهای مواصلاتی مذکور، گفت: عملیات پاکسازی و بازگشایی این مسیرهای ارتباطی به سرعت در حال انجام است و تا عصر امروز دوشنبه 3 فروردین ماه مسیر به صورت کامل بازگشایی می‌شود.

